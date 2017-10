Das Prinzip der Startelf-Spieler Der 1. FC Nürnberg ist derzeit auf Höhenflug. Der Tabellendritte empfängt am Sonntag Dynamo Dresden. Das Problem: Es ist ein Heimspiel.

Ende Januar jubelte Philip Heise über sein erstes Tor für Dynamo. Die Schwarz-Gelben gewannen am Ende 2:1. © Robert Michael

Am Sonntag wird es stürmisch für Dynamo. Denn der Gegner ist der 1. FC Nürnberg, dem in dieser Saison bereits 24 Tore gelungen sind. Nur der überraschend starke Aufsteiger Holstein Kiel steht in dieser Hinsicht mir zwei Treffern mehr noch besser da. 16 Treffer der Glubberer gingen allein auf das Konto von Mikael Ishak, Cedric Teuchert und Hanno Behrens. Erst Anfang der Woche stellten zwei von ihnen beim 4:3 in Darmstadt ihre Torgefährlichkeit wieder unter Beweis. Teuchert traf zum 1:1 und 3:1, Ishak machte das 2:1.

Was den Dresdner Hoffnung geben sollte, ist der Umstand, dass die Mannschaft von Michael Köllner im heimischen Max-Morlock-Stadion ähnliche Probleme hat, wie Dynamo in der DDV-Arena. Von den bisher fünf Heimpartien gingen zwei verloren – 0:1 gegen St. Pauli, 1:2 gegen Bielefeld. Das Spitzenspiel gegen Union Berlin endete zudem 2:2. Nur gegen Kaiserslautern (3:0) und den VfL Bochum (3:1) gab es Siege. In der Vorsaison holten die Dresdner ihren ersten und bislang einzigen Sieg gegen den Club überhaupt beim 2:1 zum Rückrundenauftakt bei den Franken.

Doch durch den Sprung auf Tabellenplatz drei mit dem Erfolg bei den Lilien dürften die Nürnberger nun recht selbstbewusst in das Spiel gegen die Schwarz-Gelben gehen. „Die Mannschaft ist jetzt da, wo sie auch hingehört. Hätten wir verloren, wären wir ins Mittelmaß abgerutscht“, erklärte Köllner. „Aber meine Mannschaft ist kein Mittelmaß.“

Das momentane Erfolgsrezept erklärt der 47 Jahre alte Coach so: „Bei mir gibt es keine Stammspieler, sondern nur Startelf-Spieler. Und davon haben wir in der Mannschaft mehr als elf. Das Leistungsprinzip steht über allem. Nur wer auch im Training Gas gibt, hat die Chance am Wochenende auch zu spielen. Von irgendwelchen Versprechungen an Spieler halte ich nichts.“

Dynamos bisherige Bilanz: 10 Spiele, 1 Sieg, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, 7:17 Tore

