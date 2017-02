Das Plätzchen für die kleine Pause Kaffee, Kakao und Tee gibt es jetzt im Zoo Bischofswerda auch für alle, die nicht die Tiere anschauen wollen. Ein neuer Automat macht’s möglich.

Henry und Niklas aus Bautzen haben den Kakao am neuen Automaten schon gekostet. Die beiden Jungs kamen in den Ferien in den Zoo. © Steffen Unger

Überraschung gelungen! Im Eingangshaus vom Zoo Bischofswerda steht seit einigen Tagen ein moderner Automat für Kaffee, Kakao und Tee. Geld rein, Becher drunter, Wahltaste drücken und schon läuft das Getränk je nach Wunsch. Der neue Service lässt den vor wenigen Jahren errichteten, als Begegnungszentrum bekannt gewordenen Neubau noch wertvoller erscheinen. Er lockt nun auch Besucher an, die gar nicht auf einen Tierparkbummel aus sein müssen, sondern nur eine Pause einlegen wollen – auf dem Spaziergang durch die Stadt oder während der Arbeit.

Man kann natürlich, aber muss keinen Eintritt zahlen, um sich am Automaten zu bedienen, sagt Silvia Berger. Das Zoo-Eingangshaus hat nämlich zwei Eingänge: einen vorbei an der Kasse und einen hinter der Kasse, beide an der Sinzstraße gelegen. An Zechpreller will man nicht denken. Aber es ist möglich, über den Hintereingang vorbei am neuen Automaten ohne Eintritt in den Zoo zu gelangen. Bitte nicht !

Der Verein Lebenshilfe Bischofswerda als Träger des Tierparks zahlt den Automaten als Miete ab, lässt sich die Neuanschaffung insgesamt aber ein schönes Sümmchen kosten. „Das ist es uns wert, denn es ist schön, wenn die Besucher jederzeit etwas Warmes trinken können. In der kalten Jahreszeit hat ja unser Bärencafe nicht geöffnet“, sagt Tierparkleiterin Silvia Berger.

Mit dem Getränkeservice am Eingang hat das Tierparkteam mehr Arbeit. Der Automat muss jeden Tag gereinigt, es müssen laufend Becher und Servietten aufgeräumt und nachgefüllt werden. Öfter als vorher will der Fußboden gewischt sein, wenn es ordentlich sein soll. Eine Putzfrau kommt dafür nicht. Die Arbeiten, sagt Silvia Berger, haben die Frauen im Team unter sich aufgeteilt. Jede ist mal dran. Jede macht das aber gern. Und alle freuen sich, wenn Gäste wie die Familie aus Stolpen mit der Enkelin kommen, sich erst die Tiere anschauen und dann Kakao und Kaffee ziehen. Und beim Trinken entdecken, dass man ja im Zoo-Begegnungszentrum gerade am Schiebock-Malwettbewerb teilnehmen kann.

zur Startseite