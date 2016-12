Das Pinguin-Café zieht um Der Pavillon im Dresdner Zoo wird zerlegt. Eine vorläufige Bleibe ist bereits gefunden.

Noch steht das Pinguin-Café im Zoo. Der Pavillon soll im Winter zum zweiten Mal in seiner Geschichte umziehen.

Wenn ganze Häuser umziehen, mag manch einer zuerst an die USA denken, wo Familien ihre Wohnungen auf langen Sattelschleppern durchs Land kutschieren. Ein Umzug dieser Art steht auch in Dresden bevor: Noch in diesem Winter wird das Pinguin-Café den Zoo verlassen.

Der DDR-Pavillon muss Platz für einen neuen Imbiss machen. Doch weder das städtische Denkmalschutzamt noch das Architektur-Netzwerk „Ostmodern“ wollen, dass das Bauwerk dem Erdboden gleichgemacht wird. „Auch wenn es möglicherweise nicht mehr die Anforderungen an einen modernen Gastronomiebetrieb erfüllt, ist es doch ein Zeugnis seiner Zeit“, sagt Rathaussprecher Karl Schuricht. Der Transport ist aber bei Weitem nicht so einfach, wie es die Bilder aus Amerika vermuten lassen. Stück für Stück muss das alte Café abgebaut werden. Die Arbeiten sollen im Februar und März stattfinden. Anschließend werden die Teile im Lapidarium am Nürnberger Platz eingelagert. Ziel der Stadt ist, es später wieder aufzubauen. In trockenen Tüchern ist der Umzug aber noch nicht. Bislang fehlt das Geld. „Dafür werden derzeit verschiedene Ideen entwickelt, die im Januar vorgestellt werden sollen“, so Schuricht. „Ostmodern“ ist bereits einen Schritt weitergegangen und hat Vorschläge unterbreitet, wo das Pinguin-Café in Zukunft stehen könnte. Ein Imbiss am Alaunplatz ist eine Idee. Eine andere wäre, das Gebäude als Ausstellungsraum für Baupläne wiederzuerrichten.

Das Café mit seiner typisch gefalteten Dachkonstruktion würde nicht zum ersten Mal den Standort wechseln: Gebaut wurde es anlässlich des 20. DDR-Geburtstages. Für die Ausstellung „Kämpfer und Sieger“ entstanden um den Strausberger Platz in Berlin zahlreiche Cafés, darunter das Boulevard-Café nach Plänen des Architekten Erich Lippmann. Es gilt als architektonische Rezeption der internationalen Moderne und der Modulbauweise. Das Kleinod verschwand nach der Ausstellung und wurde 1973 neben dem Pinguin-Gehege in Dresden wiederaufgebaut und als Pinguin-Café eröffnet. Wie der Transport von Berlin nach Dresden vonstattenging, kann auch „Ostmodern“ nicht sagen, das die Geschichte des Pavillons erforscht.

„Wir bedauern es nach wie vor sehr, dass das Pinguin-Café nicht mehr unter Denkmalschutz steht“, so Stadtsprecher Schuricht. Das Landesdenkmalamt hatte das Café Ende 2015 auf die Denkmalliste gesetzt, wodurch ein Abriss nicht ohne Weiteres möglich gewesen wäre. In der Zwischenzeit hat die Behörde ihre Entscheidung zurückgezogen. Es kam zum Ergebnis, dass der Pavillon ein schöner ist, aber eben nicht herausragend. Die Stadt hält ihn dagegen für erhaltungswürdig.

Egal ob Eis, Kaffee, Makkaroni oder Bratwurst – das Pinguin-Café versorgte über die Jahrzehnte Tausende Zoobesucher. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Betrieb eingestellt. Der Neubau soll 2017 fertig werden.

