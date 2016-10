Das perfekte Geschenk Ein Ulbersdorfer bekommt eine Blitzerattrappe und stellt sie an der Staatsstraße auf. Das schreckt ab. Reicht das aber?

Dieses Gerät in Ulbersdorf wäre eine gute Einnahmequelle für die Stadt Hohnstein, wenn sie nicht nur eine Attrappe wäre und selbst blitzen könnte.

Manche selbstgebastelten Geschenke möchte man lieber nicht haben. Anders sieht es bei einem Präsent aus, das der Ulbersdorfer Robert Ebermann von seinem Nachbarn bekommen hat. Es ist besonderer „Starkasten“ – eine Blitzer-Attrappe. Ein passendes Geschenk.

Denn der junge Mann wohnt mit seiner Familie direkt an der Staatsstraße. An die dort zulässigen 50 km/h halten sich offenbar nicht viele. Deshalb sorgen sich Familie Ebermann wie auch die anderen Anwohner um ihre Sicherheit. Mit dem „Blitzer“ will er Raser abschrecken. Laut Gesetz darf er das Gerät auf dem privaten Grundstück aufstellen, sofern niemand gefährdet wird. „Seit zwei Jahren versuche ich, dass hier mal ständig geblitzt wird. Das geht einfach nicht so weiter. Die Raserei muss ein Ende haben“, sagt er.

Immer nach seinen Anrufen im Landratsamt habe die Behörde ein mobiles Blitzgerät in der Nähe der Bushaltestelle positioniert. Doch eben nur sporadisch und in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Und da Robert Ebermann nicht nur etwas behaupten, sondern seine Aussage auch beweisen wollte, bemühte er sich fast ebenso lange um eine Verkehrszählung in diesem Bereich. Dabei sollte auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen werden. Die Zählung hat es dann auch in der Zeit vom 26. April bis zum 3. Mai dieses Jahres gegeben. Die Ergebnisse sind erschreckend. Und sie zeigen hier tatsächlich Handlungsbedarf. Zumindest für den Laien. Immerhin waren knapp 53 Prozent der registrierten Fahrzeuge zu schnell. Platziert war das Messgerät in Höhe der Bushaltestelle aus Richtung Hohnstein, hinter dem am Ortseingang liegenden Grundstück von Robert Ebermann. Spätestens vor der Bushaltestelle heben in der Regel die Kraftfahrer den Fuß vom Gas. Doch im gemessenen Zeitraum war das wohl eher nicht der Fall. Insgesamt 13 131 Fahrzeuge passierten die Messstelle. Der überwiegende Teil waren Autos (10 595), gefolgt von Transportern (1 282), Lkw (552 ), Lastzügen (393) und Zweirädern (309). Von diesen insgesamt registrierten Fahrzeugen waren letztlich knapp 53 Prozent zu schnell unterwegs. Und das ziemlich kräftig. Das schnellste Auto wurde mit 116 km/h gemessen, das schnellste Motorrad mit 108 km/h. In die Liste reiht sich ein Transporter mit einem Spitzenwert von 95 km/h ein. Der schnellste Lkw wurde mit 87 km/h gemessen und der schnellste Lastzug mit 70 km/h.

In der detaillierten Auswertung ist die Bilanz noch dramatischer. So waren zum Beispiel von den 10 595 Autos immerhin 5 861 schneller als 50km/h. Davon wiederum hatten 555 mehr als 70 km/h auf dem Tacho und davon sogar 119 mehr als 80 km/h. Die Messgeräte notieren auch die Häufigkeit in welchen Abständen Fahrzeuge die Trasse passieren. Demnach rauscht in Ulbersdorf reichlich pro Minute ein Fahrzeug über die Straße. Mit einem Anteil von reichlich 13 Prozent ist auch hier der Kolonnenverkehr nicht unbeachtlich.

Stationärer Blitzer müsste her

„Was hier abläuft, ist jenseits von Gut und Böse. Wir haben Kinder, andere Familien auch. Was ist, wenn die hier auf die Straße rennen? Ich möchte mir das gar nicht ausdenken“, sagt Anwohner Robert Ebermann, selbst im Rettungsdienst beschäftigt. Am schlimmsten sei es morgen ab 4.30 Uhr und dann eben zu den Spitzen-Berufszeiten am Morgen und am Nachmittag.

Er ärgert sich vor allem darüber, dass die Stadt Hohnstein die Zahlen nicht im Amtsblatt veröffentlicht hat. Schließlich habe man doch als betroffener auch ein Recht darauf, zumal man ja die Verkehrszählung immer wieder angemahnt habe. Ob die Stadtverwaltung damit die Brisanz des Themas unter der Decke halten wollte, könnte nun eine Vermutung sein.

Aus Sicht von Robert Ebermann wäre hier ein stationärer Blitzer angebracht, zumindest aber mehr Geschwindigkeitskontrollen notwendig, um die Kraftfahrer wenigstens etwas abzuschrecken. Denn er ist sicher, dass in Höhe seines Grundstückes kurz nach dem Ortseingangsschild die Geschwindigkeiten noch höher sind als an der Bushaltestelle.

Das Problem ist im Hohnsteiner Rathaus bekannt. „Grundsätzlich möchte ich anmerken, dass es eine Staatsstraße ist. Auch im Zusammenhang mit den Werbeschildern haben wir gelernt, dass es in Ulbersdorf keine Ortsdurchfahrt gibt, da keine weißen OD-Schilder stehen. Das ist aber alles unerheblich. Die gelben Ortseingangsschilder stehen für eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Da die Stadt Hohnstein nicht selbst blitzt, sind hierfür das Ordnungsamt des Landratsamtes und die Polizei zuständig. Entsprechend den Möglichkeiten ist eben auch nur sporadisch ein Blitzgerät vor Ort.

Dass die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung unter der Decke gehalten werden, will der Bürgermeister so nicht stehenlassen. Er habe die Ergebnisse dem Ortschaftsrat sowie dem Landratsamt mitgeteilt. „Wir haben damit unser Möglichstes getan. Mehr darf die Stadt gemäß der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung nicht“, sagt er. Eine Antwort dazu, ob das Landratsamt einen stationären Blitzer installieren wird und auch mal wieder öfters blitzt, steht noch aus. Letzterer wäre eine gute Einnahmequelle.

