Das passiert mit dem Gewerbepark Kodersdorf

Was bedeutet der Verkauf für den Standort Kodersdorf? Ingolf und Jutta Hoser ziehen sich aus Altersgründen aus Kodersdorf zurück. Das habe aber keinen negativen Effekt auf die ansässigen Firmen und weiteren Mieter, sagt der Baden-Württemberger aus Au am Rhein bei Karlsruhe. Die rund 300000Quadratmeter Grundstück mit Hallen zwischen 200 und 5000Quadratmetern Fläche hätten auch schon erste Interessenten. Damit ist es sehr viel kleiner als das 80 Hektar umfassende Kodersdorfer Gewerbegebiet an der Autobahn. Langfristig sei es sinnvoller, den Park in kleinere Einheiten aufzuteilen, ist seine Einschätzung und auch die der Gemeinde. „Das muss aber ein anderer umsetzen“, sagt Ingolf Hoser in Hinblick auf seinen Ruhestand.

Wie viele Mieter hat der Gewerbepark im Moment? Neben Pro Vinyl Recycling lassen sich zwei weitere Firmen auf dem Gelände nieder oder sind schon aktiv. Ein Mietvertrag steht kurz vor der Unterschrift. Beide beschäftigen sich ebenfalls mit dem Thema Wiederverwertung von Kunststoffen. Außerdem sind kleinere Hallen an Privatleute vermietet. Dies meisten von ihnen seien Hobbymechaniker, die hier ihre Fahrzeuge pflegen oder ihre Wohnmobile unterstellen.

Wie stark ist Pro Vinyl Recycling vom Verkauf betroffen? Das Unternehmen trug ursprünglich den Namen Jutta Hoser Kunststoffverarbeitung und wurde 2015 in eine Gesellschaft (GmbH) umgewandelt. Der Betrieb ist also bereits unabhängig von Familie Hoser als ehemaligen Betreibern. Auch wenn der Vermieter wechselt, hat das auf die Produktion wenig Einfluss. Insgesamt hat das Unternehmen sich seit 2015 von 24 auf 31 Mitarbeiter in Kodersdorf vergrößert. Da die Firma viel mehr Aufträge hat, als sie leisten kann, bleibt dieser Trend laut Geschäftsführer Uwe Riegner erhalten. „Bis Ende des Jahres werden wir drei neue Arbeitsplätze schaffen“, erklärt er. Langfristig soll sich die Produktion von jetzt 600 Matten pro Tag auf 1500 Stück steigern.

Für welche Zwecke entstehen die Kunststoffmatten? Das Geschäft mit den PVC-Matten hat sich aus Reitmatten entwickelt. So bilden sie einen Wasser ableitenden Untergrund für Paddocks, Reitplätze in der Halle oder im Freien oder in Pferdeboxen. „Ein viel größeres Einsatzgebiet sind aber Gewächshäuser“, sagt Uwe Riegner. Ingolf Hoser fügt hinzu, dass rund 3000 Menschen weltweit mit den Matten für den Reitsport arbeiten – also beispielsweise beim Bau von Reitplätzen – und die Anwendung für den Anbau von Lebensmitteln noch sehr viel größere Ausmaße annehmen könnte. Bei Gewächshäusern würden als Boden gegenwärtig vor allem Lavasteine eingesetzt, zu denen Plastikmatten mit Abflusslöchern eine gute Alternative böten. Die Pflanzen werden bei beiden Systemen von unten bewässert und gleichzeitig gedüngt.