Bilder des Jahres 2016 Das Parkdeck schwebt davon Übrig geblieben ist eine Investruine mitten in Dippoldiswalde. Um die läuft weiter ein juristisches Tauziehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Platte für Platte hat die Abbruchfirma Frauenrath im Frühjahr das Parkdeck in Dippoldiswalde abgebaut. Im Juni konnte dann der Busbahnhof wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren. Jedoch ragt das rote Stahlgestell immer noch in den Himmel und erinnert die Dippser Stadtväter an die Aufgaben, die hier noch zu erledigen sind. © Egbert Kamprath Platte für Platte hat die Abbruchfirma Frauenrath im Frühjahr das Parkdeck in Dippoldiswalde abgebaut. Im Juni konnte dann der Busbahnhof wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren. Jedoch ragt das rote Stahlgestell immer noch in den Himmel und erinnert die Dippser Stadtväter an die Aufgaben, die hier noch zu erledigen sind.

Eine Betonplatte nach der anderen schwebt vom Parkdeck in Dippoldiswalde herab. Minibagger lösen jede einzeln, ehe sie mit Ketten an den Autokran gehangen werden. Die Spezialfirma Frauenrath hat im April und Mai dieses Jahres 243 solche Betonteile einzeln gelöst und abtransportiert. Die größten haben vier Tonnen gewogen, waren 9,35 Meter lang und 1,20 Meter breit. Vier Wochen hat sich der Abbau hingezogen.

Das Parkdeck ist davongeschwebt, aber die Sorgen mit dem Bauwerk sind geblieben. Mitten in der Stadt steht jetzt eine Investruine. Das rote Stahlgerüst, welches das Parkdeck getragen hat, ragt nutzlos in den Himmel. Momentan ist nicht absehbar, wann sich daran wieder etwas ändert. Die Stadt Dippoldiswalde hat dem Dresdner Architekten Markus Woschni den Auftrag gegeben zu untersuchen, ob es möglich ist, wieder ein Parkdeck aufzubauen. Denn die Stadt hat Fördergelder für den Bau des Parkdecks bekommen. Einen Teil davon müsste sie zurückzahlen, wenn sie das Parkdeck nicht wieder errichtet.

Probleme ziehen sich ins neue Jahr

Parallel dazu läuft das juristische Tauziehen weiter. Die Stadt hat kurz nach der Inbetriebnahme des Bauwerks, als sich die ersten Schäden zeigten, bei Gericht ein selbstständiges Beweisverfahren gestartet. Ein Gutachten hat drei Jahre gedauert und doch kein Ergebnis gebracht. 2006 verklagte die Stadt schließlich das Planungsbüro Ruhsam und Ullrich wegen Planungsfehlern beim Busbahnhof. Dieses Verfahren endete nach neun Jahren mit einem Urteil, das der Stadt rundum recht gegeben und ihr über eine Million Euro Schadensersatz zugesprochen hat. Jedoch gingen die Planer, deren Versicherung die Schadenssumme bezahlen müsste, in Berufung vor das Oberlandesgericht in Dresden. Dort ist es bisher zu keinem Gerichtstermin gekommen. Derzeit ist eine Verhandlung am 2. Februar 2017 angesetzt. Die Verzögerung liegt aber nicht am Gericht, sondern im Bereich der Stadt und des Planungsbüros, wie Gerichtssprecherin Gesine Tews informierte. Die Parteien führen derzeit Vergleichsverhandlungen. Über deren Inhalt teilen die Verantwortlichen der Stadt aber nichts mit. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) will abwarten, bis die Verhandlungen weiter fortgeschritten sind.

Dippoldiswalde hat nicht die Mittel, um bei den Verhandlungen selbstbewusst aufzutreten. Denn selbst wenn die Baukosten aus den 1990er-Jahren der Stadt voll ersetzt werden, müsste Dipps ja heutige Preise bezahlen, um das Parkdeck neu zu betonieren. Die sind deutlich höher. Den Unterschied müsste die Stadt aus eigener Kasse bezahlen – und es sieht nicht danach aus, dass Dipps sich das leisten könnte.

Probleme schon beim Bau

Das Problem Parkdeck müsste gelöst werden, damit auch andere Punkte, die damit zusammenhängen, angepackt werden können. So funktioniert der Busbahnhof nicht richtig. Die Busse können seit Juni zwar wieder von ihren angestammten Plätzen abfahren. Die Fahrgäste stehen dort allerdings im Freien ohne Schutz vor Regen oder Wind. Auch ist unklar, was auf Dauer aus dem Funktionsgebäude wird. Zwar ist im Erdgeschoss der Warteraum zugänglich, aber das Obergeschoss kann derzeit nicht genutzt werden ohne Parkdeck.

Die Probleme mit dem Parkdeck reichen bis in die Bauzeit zurück. Das Bauwerk, das einst 2,5 Millionen Euro kostete, hat den Dippoldiswaldern nicht lange Freude gemacht. Schon bald nach der Eröffnung rissen Fugen auf dem Parkdeck, bröckelte der Putz, versagte die elektronische Abfahrtsanzeige. Das Deck wurde von 2009 an in der Winterzeit gesperrt, damit kein Salzwasser in die Fugen eindringt. 2012 wurde es komplett gesperrt für den Fahrzeugverkehr. 2014 ließ Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) auch den Busbahnhof schließen – aus Sicherheitsgründen. Es war nicht auszuschließen, dass vom Parkdeck Betonbrocken runterfallen.

