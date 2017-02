Das Oberland feiert und sucht Mitstreiter Am 17. Juni gibt es ein großes Fest am Hofeweg in Ebersbach. Doch bis dahin ist noch viel vorzubereiten. Dabei kann jeder mitmachen.

Die Bibliothek am Hofeweg in Ebersbach. Hier soll das Fest stattfinden. © Rafael Sampedro

Das Oberlandfest ist eine schöne Tradition geworden. Auch in diesem Jahr findet es statt. Am 17. Juni – einem Sonnabend – wird gefeiert. Schauplatz ist das Gelände der Hauptbibliothek am Hofeweg 41 in Ebersbach. Damit werde die Grundidee, das Fest jedes Jahr an einem anderen Ort zu feiern und einen Anlass – hier der Umzug der Bücherei und der bevorstehende Umbau – zu nutzen, fortgeführt, heißt es von den Organisatoren des Oberlandfestes. Das sind das Stadtteilbüro Oberland und viele Mitstreiter von Vereinen, Einrichtungen und Initiativen. Davon werden noch mehr gesucht. Wer an der Vorbereitung des Festes mitwirken möchte, ist ganz herzlich zum Vorbereitungstreffen am 7. März eingeladen. Es beginnt 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Hofeweg.

Zum Oberlandfest werden bereits bewährte Programme wie der Mitmachpfad für Jung und Alt vorbereitet. Aber es wird auch Neues geben, versprechen die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek und die „Gierschdorfer Bichereulen“. Das ist der Förderverein für die Stadtbibliothek. Demnächst verraten sie mehr zum Programm des Festes. Eins heute schon: Es wird über die Bauvorhaben in der Hauptbibliothek informiert. (SZ/gla)

Anmeldung zum Vorbereitungstreffen am 7. März, 17 Uhr, in der Stadtbibliothek, Hofeweg 41 in Ebersbach, Tel.: 0162 9803379

