Das Notdach kommt nun doch Das Haus der Goethestraße 1 in Königstein sorgt für heftige Diskussionen. Jetzt scheint wieder Bewegung in die Sache zu kommen.

Wenn diesmal alles läuft wie geplant, kommen die Verstrebungen über der Goethestraße bald weg. Gleich nach Neujahr begann eine Firma am Haus zu arbeiten. © Archiv: Andreas Weihs

Königstein. Viele Königsteiner würden das Haus auf der Goethestraße 1 am liebsten sofort abreißen. Einige, allen voran Bürgermeister Tobias Kummer (CDU), wollen es erhalten. Seit Jahren sorgt es immer wieder für Diskussionen, nicht nur im Stadtrat. Früher bot das Gebäude einen hübschen Anblick. Heute ist von diesem kaum noch etwas zu sehen. Das Dach und das oberste Geschoss wurden mittlerweile abgerissen. Seitdem wird die historische Immobilie immer maroder, mittlerweile sogar von Holzbalken gestützt. Damit er ein Notdach auf das Haus bauen kann, waren dem Eigentümer sogar schon Denkmalpflege-Fördermittel zugesagt worden. Doch das Dach kam nicht. Der Eigentümer hielt die Kosten, die auf ihn zugekommen wären, für nicht tragbar.

Anschließende Gespräche mit dem Landratsamt und der Stadt Königstein haben ihn nun offenbar doch einlenken lassen, das berichtete der Bürgermeister in der Stadtratssitzung im Dezember. Das besprochene soll scheinbar schnell in die Tat umgesetzt werden. Denn bereits seit dem 2. Januar werkeln Arbeiter am Haus. Ein Baugerüst steht bereits. Die Goethestraße ist daher auf Höhe des Hauses bis zum 28. Februar voll gesperrt. Die umliegenden Häuser sind über die Mühlgasse oder den Kapellenweg erreichbar. Rainer Frenzel vom Bauamt des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sagt: „Der Eigentümer wird die Außenwände und Mauerkronen sichern.“ Damit würde auch die bestehende Sicherungskonstruktion am Gebäude überflüssig und könne entfernt werden.

Wie viel die Arbeiten am denkmalgeschützten Gebäude kosten werden, ist unbekannt. Dem Eigentümer stehen aber 68 Prozent Fördermittel des Freistaates Sachsen zur Verfügung, so Frenzel. Auch wie es danach weitergehen soll, ist ihm noch nicht bekannt.

zur Startseite