Das Norovirus breitet sich aus Die Zahl der Infektionen ist im Landkreis derzeit sehr hoch. Gegen die Krankheit gibt es nur ein Mittel.

Sich ein paar Tage krankschreiben lassen und viel Tee trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen – viel mehr kann man nicht machen, wenn man sich mit dem Norovirus – umgangssprachlich „Magen-Darm-Grippe“ – angesteckt hat. Besonders anfällig sind aber ohnehin nicht die Arbeitnehmer, sondern laut Robert-Koch-Institut Kinder unter fünf Jahren und Senioren über 70. © Claudia Hübschmann

Ein Gefühl der Schwäche, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, eventuell Fieber: Mit diesen Symptomen plagen sich derzeit viele Bürger im Landkreis. In den meisten Fällen dürfte der Hausarzt dann einen Norovirus, auch bekannt als Magen-Darm-Grippe, diagnostizieren. Fast 150 Neuinfektionen hat es im Kreis in den vergangenen drei Wochen gegeben. Das Norovirus ist in dieser Saison angekommen. Dabei dürften die aktuellen Zahlen der Landesuntersuchungsanstalt zu Neuinfektionen mit dem Norovirus wohl nur die Spitze des Eisberges sein. Denn wie viele Menschen derzeit tatsächlich im Landkreis mit dem Norovirus infiziert sind, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Nur jene Infektionen fließen in die Statistik der Landesuntersuchungsanstalt ein, die von einem Arzt labordiagnostisch bestätigt wurden. 91 waren es allein in der ersten Kalenderwoche dieses Jahres, in jeder Woche kommen Dutzende Neuinfektionen dazu.

„Die Zahlen spiegeln unsere Beobachtung wieder“, sagt Dr. Ute Paul. Sie ist im Landkreis die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes. Deutschlandweit seien die Norovirus-Fallzahlen in dieser Saison besonders hoch. Der Landkreis steht mit der Zahl der Neuinfektionen derzeit in ganz Sachsen mit deutlichem Abstand an erster Stelle. „Wobei die hohen Fallzahlen für unseren Landkreis auch dadurch zustande kommen, dass die Labore uns die Befunde detailliert und zeitnah melden“, so Paul. In Sachsen ist das Norovirus meldepflichtig. Dass er derzeit heftiger ausfällt als in den vergangenen Jahren, belegt die Statistik ebenfalls: Im gesamten Dezember 2015 gab es 54 Infektionen im Landkreis. Im Dezember des vergangenen Jahres wurden dagegen 257 Fälle gemeldet, der Wert hat sich beinahe verfünffacht. Die Dunkelziffer falle deutlich höher aus.

„Der für den Herbst/Winter typische Anstieg der übermittelten Norovirus-Infektionen trat in diesem Jahr deutlich früher und stärker auf als in den Vorjahren“, schreibt auch das Robert-Koch-Institut. Ursache könnte ein neuer Virustyp sein, an den das Immunsystem noch nicht gewöhnt ist. Beim Norovirus handelt es sich um einen besonders ansteckenden Erreger, der akute Magen-Darm-Erkrankungen verursacht. Es ist eine Schmierinfektion, kann aber auch durch Tröpfchen in der Luft übertragen werden. Zu den Symptomen zählen Übelkeit, starker Brechreiz mit schwallartigem Erbrechen und Durchfälle. Wen das Virus erwischt, fühlt sich schnell schlapp. Der Erreger wirkt heftig und greift die Darmschleimhaut direkt an. „Auch wenn es sich in dem Moment anfühlt, als müsste man sterben, das Ganze ist meist nach ein bis vier Tagen wieder vorbei“, sagt Amtsärztin Ute Paul.

Schule oder Kita nicht besuchen

Wichtig sei es, in dieser Zeit zu Hause zu bleiben und viel zu trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Außerdem fehlen dem Körper Mineralstoffe, die zum Beispiel durch Traubenzucker und Salz ersetzt werden können, in der Apotheke gibt es auch spezielle Elektrolytlösungen zu kaufen. „Wenn man sich wieder besser fühlt, kann man das essen, worauf man Appetit hat“, sagt Ute Paul. Bei immungeschwächten Personen, das sind in der Regel ältere Menschen und Kinder, könne der Flüssigkeitsverlust sogar so starke Kreislaufprobleme verursachen, dass diese schließlich zum Tod führen. Das Virus gilt als hochansteckend und sehr wandelbar. Sobald es seine Struktur verändert, sind Menschen nicht mehr geschützt – auch wenn sie sich schon mal mit einem ähnlichen Erreger infiziert hatten. Deshalb gibt es gegen das Virus keine Impfung.

„Es hilft nur eines“, so Ute Paul: „Händewaschen.“ Wer mit einem erkrankten Menschen zusammenlebt, sollte in Küche und Bad den Wasserhahn, Türklinken, vor allem aber die Toilette ständig säubern und gegebenenfalls desinfizieren. Apotheken, so Paul, könnten die besten Mittel empfehlen. „Wichtig ist, dass das Desinfektionsmittel auch viruswirksam ist und nicht nur Bakterien angreift.“ Wäsche sollte während der Krankheit bei über 60 Grad gewaschen werden. Kinder sollten zwei Tage symptomfrei sein, ehe sie Kita und Schule wieder besuchen. Übertragen werden kann der Keim jedoch auch noch zwei Wochen nach der Erkrankung. Grund zur Beunruhigung gibt es Ute Paul zufolge trotz der aktuellen Infektionswelle nicht. „Das Wesen von Wellenbewegungen ist es ja gerade, dass sie auch wieder abflauen.“

