Das Neujahrsbaby 2017 kommt aus Mittelherwigsdorf Kerngesund kommt Magdalena acht Stunden nach dem Jahreswechsel in Zittau auf die Welt. Die Eltern kehren extra für sie in die Oberlausitz zurück.

Magdalena, das erste in der südlichen Oberlausitz geborene Baby 2017, und ihre stolzen Eltern. © Rafael Sampedro/www.foto-sampedro.de

Zittau/Mittelherwigsdorf. Acht Stunden war das neue Jahr alt, da erblickte Magdalena im Klinikum Oberlausitzer Bergland das Licht der Welt – als erstes Neugeborenes 2017 in der südlichen Oberlausitz „Magdalena ist 4 004 Gramm schwer, 55 Zentimeter groß und kerngesund“, informierte Klinik-Sprecherin Stefanie Brückner. Für Mama Maria (26) und Papa Matthias (31), welche bereits im Oktober geheiratet haben, ist es das erste Kind. „Wir haben mit unserem Sonnenschein schon vor 3 Tagen gerechnet, doch sie hat sich noch etwas geputzt“, sagt die frisch gebackene Mama.

So haben die Wehen am Nachmittag des Silvestertages eingesetzt. Verständlicherweise war der Jahreswechsel nicht in lustiger Runde mit Freunden und Familie, sondern allein mit dem Papa. „Am frühen Morgen sind wir in die Klinik gefahren, und dann ging alles sehr schnell. Ich war sehr froh, dass mein Mann bei der Geburt dabei war und mich so gut unterstützt hat.“, berichtet die Mama.

Die Geburt verlief ohne Komplikationen, sodass die beiden wahrscheinlich am Mittwoch nach Hause dürfen und die gemeinsame Kennlernzeit in Mittelherwigsdorf genießen können. „Ich stamme gebürtig aus Mittelherwigsdorf, habe aber die letzte Zeit in Berlin verbracht. Für unsere Kleine und die Familie sind wir zurück nach Ostsachsen gekommen.“ sagt die glückliche Mutti, welche sich ein Jahr Auszeit vom Berufsleben nehmen möchte, um mit Magdalena, als Neujahrsbaby 2017 nun eine kleine Berühmtheit, zu Hause zu bleiben.

Noch eiliger hatte es übrigens ein Neujahrsbaby in Görlitz. Dort kam um 4:32 Uhr Tamme Andreas zur Welt. (szo)

