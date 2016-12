Das Neueste schon am Abend Die SZ schickt jetzt jeden Abend einen Newsletter an Leser im Landkreis Meißen. Für alle, die sich für News interessieren, ist das ein Geheimtipp.

So sieht er aus: Der neue Newsletter „Meißen kompakt“. Ein SZ-Produkt für den gesamten Landkreis.

Was im Landkreis Meißen wirklich wichtig ist, das können SZ-Leser schon am Abend erfahren. Am Besten geht das mit einem Abo. Die komplette digitale SZ steht bereits 20 Uhr zum Lesen bereit.

Am zweitbesten klappt das aber auch mit einem ganz neuen Produkt. Die SZ-Redaktion in Meißen produziert seit 1. November an jedem Werktag einen Newsletter „Meißen kompakt“, den jeder kostenlos abonnieren kann. Er wird werktäglich 19.30 Uhr per E-Mail verschickt.

Der Inhalt sind wichtige Neuigkeiten aus dem Landkreis Meißen mit den Regionen Meißen, Radebeul, Riesa und Großenhain. Insgesamt werden fünf Nachrichten, Berichte oder sogar Interviews kurz zusammengefasst. Wer es genauer wissen möchte, kann über den Button „Weiterlesen“ den kompletten Beitrag auf sz-online.de studieren. Die sechste Meldung ist der meistgelesene Beitrag aus der Region auf sz-online.de, der Website der Sächsischen Zeitung. Insgesamt hat der neue Newsletter jetzt schon rund 500 Abonnenten. Wer ihn bestellen möchte, kann einen kostenlosen Bestelllink anklicken: http://szlink.de/Newsletter_Meissen. Danach muss er die Bestellung noch einmal in seinem E-Mai-Postfach bestätigen. Jeder Abonnent wird im Newsletter namentlich angesprochen.

Gestern Abend startete auch der Döbelner Anzeiger mit einem Newsletter „Döbeln kompakt“. Die Sächsische Zeitung in Bautzen sendet solch ein Produkt bereits seit dem Frühjahr dieses Jahres aus.

Hier kann der neue kostenlose Newsletter bestellt werden: http://szlink.de/Newsletter_Meissen

