Das neue Stadtbad bedeutete ihr Ende Die SZ erinnert an Orte, Institutionen und Menschen, die jeder kennt. Heute: die ehemalige Schwimmhalle im Armeegebiet.

Die Schwimmhalle an der Kantstraße wurde vor allem aus militärischen Gründen gebaut. Aber auch die Zivilbevölkerung wusste sie zu schätzen. © privat

Es war genau vor 40 Jahren, als sich für die Zittauer Armeeangehörigen zum ersten Mal die Pforten der nagelneuen Schwimmhalle an der heutigen Lisa-Tetzner-Straße öffneten. Vorausgegangen war ein allgemeiner Bauboom, denn die Offiziershochschule platzte aus den Nähten. Weder die vorhandenen Unterkünfte, noch die materielle Ausbildungsbasis genügten diesen Zielen. Das galt in vollem Umfang für die Sportstätten. So erfolgte bis dahin die Schwimmausbildung für die Offiziersschüler im Wesentlichen und saisonbedingt im Volksbad Olbersdorf.

„Diese neue Halle war für uns natürlich ideal“, erinnert sich Reinhard Thöns, damals junger Fachlehrer für Militärische Körperertüchtigung (MKE). „Es gab ein großes, für Wettkämpfe geeignetes Becken mit vier 25-Meter-Bahnen. Aber natürlich ging es in erster Linie um das militärische Schwimmen in Badehose oder Drillich-Uniform, mit und ohne hölzerne Übungswaffe.“ Natürlich sei das Training im Sommer auch in Freigewässern weitergeführt worden, so der heute 68-Jährige.

Bereits im Januar 1964 hatte sich in Löbau die Armeesportgemeinschaft „Vorwärts“ konstituiert und dabei verschiedene Sektionen gegründet. Dem konnte nun die Sektion Schwimmen hinzugefügt werden. Reinhard Thöns war auch in diesem Bereich aktiv. „Von Beginn an legten wir großen Wert auf den Freizeit- und Leistungssport“, bestätigt er. „Das betraf aber nicht nur unsere Offiziersschüler oder NVA-Angehörige generell, sondern es ging uns auch um die Nachwuchsgewinnung im Kinder- und Jugendbereich.“ Und tatsächlich war die Schwimmhalle für diese Altersklasse, anders als bei der Bevölkerung des Wohngebiets Zittau-Süd, nicht tabu. Hier trainierten auch Mädchen und Jungen, deren Eltern nicht zum militärischen oder zivilen Personal der OHS gehörten. Und das habe sich ausgezahlt, so Reinhard Thöns. Zu allen Meisterschaften, nicht nur innerhalb der Armeesportgemeinschaft, sondern auch zum Beispiel zum FDGB-Pokal, wurden Mannschaften aller Alters- und Leistungsklassen delegiert und kamen mit achtbaren Ergebnissen zurück.

Nach der Wende gingen die Immobilien der Garnison in das Eigentum des Bundesvermögensamtes über. Die Schwimmhalle wurde vorerst aufgrund des Zustands des altehrwürdigen Stadtbads weitergenutzt. Reinhard Thöns, inzwischen bei der Zittauer AOK im Bereich Prävention tätig, begann damals, die Schwimmhalle für den Behindertensport zu nutzen. Inzwischen hatte natürlich auch die Bevölkerung des umliegenden Wohngebiets Zugang und konnte sich im Wasser der Halle nach Herzenslust austoben.

Mit der feierlichen Wiedereröffnung des Stadtbads am 25. Februar 2008 erfolgte die Schließung der NVA-Schwimmhalle. Nur wenig später, am 21. August gleichen Jahres, begann der Abbruch.

