Das neue Neumarkt-Kunstwerk ist da

Die Künstler Ulrich Genth (im Bild) und Heike Mutter haben das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ entworfen. © Stefan Becker

Nach der Bus-Kunst kommt das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ auf den Neumarkt. Das ufoartige Gebilde wird künftig vor der Frauenkirche, zwischen Luther und Friedrich August II, zu sehen sein. Am Mittwochgmorgen hat der Aufbau des 60 000-Euro-Projektes begonnen.



Um kurz vor acht Uhr rollte ein Lastwagengespann auf den Platz, beladen mit einer rosafarbenen Hebebühne und einer großen Kugel. Bis kommenden Montag soll aus den Einzelteilen das Kunstwerk zusammengefügt werden, das zwei Jahre lang stehen bleibt. Am Dienstag wird es eingeweiht.

Entworfen wurde die Installation von dem Künstlerduo Heike Mutter und Ulrich Genth. Seit Mitte März ist bekannt, dass das Denkmal im Dresdner Zentrum errichtet wird. Zu dem Zeitpunkt hätte die Skulptur des Duos eigentlich schon längst stehen sollen. Allein vier Jahre habe es gedauert, bis alle rechtlichen und sicherheitstechnischen Fragen mit der Stadt geklärt werden konnten. Denn der gehöre schließlich das rund sieben Meter hohe Objekt, so Genth.

Laut Genth besteht das Werk aus Dingen aus dem „kollektiven Gedächtnis der Stadt“. Die Kugel ist eine perforierte Bronzehohlkugel auf einer kleinen Säule - eine Nachbildung aus den Dresdner Kunstsammlungen und ein Bezug auf die Elfenbeindrechselarbeiten des Absolutismus. Darüber schwebt der rechte Arm der Trümmerfrau - ebenfalls eine Nachbildung des Denkmals. Der Arm wird in zufälligen Abständen auf die Kugel schlagen. Außerdem wird ein Arm und ein Schleier zu sehen sein - die Nachbildung von Teilen des Mozartbrunnens.

Beim Aufbau am Mittwochmorgen waren nur einige Bauarbeiter vor Ort. Thomas Gahr, Frank Stein und Thomas Markert hievten die fast eine Tonne schwere Hebebühne vom Tieflader und platzierten sie mit einer Punktlandung in gewünschter Position. Während der Aufbau der statischen Elemente zügig verlief und bereits am Mittwoch komplett erledigt sein soll, dauert es noch ein paar Tage, bis die Technik in dem Denkmal installiert sei, erklärt Genth.



Grund seien die Elemente der Kugel. Diese seien beweglich, erklärte der Künstler. Dass die Technik mindestens zwei Jahre funktioniere, sei eine Herausforderung. Allerdings sind die beiden Mutter und Genth vertraut mit Arbeiten im öffentlichen Raum und wollen das Kunstwerk am kommenden Dienstag gemeinsam der Stadt übergeben.



Der Aufbau am Mittwoch wurder weder von Freunden noch Gegnern der Installation begleiteten. Erst vor drei Wochen endete am Neumarkt die Ausstellung des Kunstwerks „Monument“ des Deutsch-Syrers Manaf Halbouni. Die im öffentlichen Raum ausgestellte Arbeit erregte vor allem bei der Einweihung Anfang Februar einige Gemüter in der Stadt. (awe/fsc/stb)

