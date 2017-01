Das neue Königshufen Die Wohnungsgenossenschaft hat am Ostring abgerissen. Was aus dem Resthaus wird, dürfen die Mieter entscheiden.

Die WGG hat das Haus Ostring 31 abgerissen, aber den Keller stehen gelassen. Er erhält eine neue Nutzung. Bei den Nachbarhäusern Ostring 33 bis 43 wurden die oberen Etagen abgerissen und die Fassaden farbig gestrichen – ein Pilotprojekt im WBS70. © Wohnungsgenossenschaft

Das ist mal ein ungewöhnliches Bild: Wo bis voriges Jahr noch das Haus Ostring 31 in Königshufen stand, ist jetzt nur noch das Kellergeschoss übrig – mit einem neuen Dach darüber. Auch die Medienversorgung ist zum Teil noch vorhanden. Der Umbau ist inzwischen abgeschlossen. „Wir prüfen jetzt, was wir aus dem Kellergeschoss machen“, sagt Simone Oehme, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft WGG, der das Haus gehört.

Noch bis Ende Januar läuft eine Befragung der Mieter aus den Nachbarhäusern. Sie können mitteilen, was sie hier gern hätten. Denkbar ist vieles, Abstellplätze für Mopeds, Fahrräder, E-Bikes oder E-Roller zum Beispiel. Mülltonnen nicht: „Dafür haben wir außen genug Standplätze.“ Denkbar wäre auch eine Vermietung von Kellerräumen, zum Beispiel als Lager. Wenn die Befragung Ende Januar abgeschlossen ist, will die WGG die Ideen prüfen – und schauen, was davon machbar ist.

Das Kellergeschoss ist nicht die einzige Aktivität des Großvermieters am Ostring. Voriges Jahr hat die WGG die Nummer 31 komplett abgerissen, bei den Häusern 33 bis 41 die oberen zwei Etagen und bei der Nummer 43 nur eine Etage. Von ehemals 70 Wohnungen sind jetzt nur noch 38 übrig. Dazu haben die verbleibenden Häuser ein neues Pultdach erhalten – und entlang der Straßenfront eine neue Farbgestaltung der Fassaden. „Das war bei der Grobkörnigkeit gar nicht so einfach“, sagt Simone Oehme. Bei einem WBS-70-Gebäude war es sogar ein Pilotprojekt. Aber sie findet das Ergebnis richtig schick: „Wir prüfen jetzt, bei welchen Gebäuden sich eine solche Gestaltung ebenfalls anbietet.“

Auch vor dem Haus gibt es eine Veränderung: Die Wohnungsgenossenschaft hat die Stellplätze für die Autos instand gesetzt und neu angeordnet. Die Mieter können jetzt schräg einparken. „Wir haben dadurch mehr und auch breitere Stellplätze als vorher“, erklärt Simone Oehme. Bisher waren es etwa 16, nun sind es 22. Die Vermietung beginnt ab 1. Februar – zum Preis von 15 Euro pro Stellplatz. „Wir haben Vollvermietung und sogar schon eine Warteliste“, sagt Simone Oehme.

