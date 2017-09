Das neue Gesicht des Jahnstraßenviertels Mit der aktuellen Straßensanierung in Weißwassers Norden rückt auch das Gelsdorfareal wieder in den Blick.

Mitarbeiter der Strabag verlegen neue Regen-und Schmutzwasserleitungen in der Jahnstraße an der Einmündung in die Straße des Friedens. Schon bald wird sich der Tiefbau weiter die Jahnstraße entlang ziehen. Eine Anwohnerversammlung informiert in der nächsten Woche darüber, was auf die Betroffenen zukommt. © J. Rehle

Der Kreisel am nördlichen Ende der Straße des Friedens ist halb aufgeschnitten. Nicht weit davon entfernt liegen Leitungen, Verbaue, Geräte und Kanalstücke wie die Innereien eines ausgeweideten Tiers in der offenen Stelle, die einmal den Beginn der Jahnstraße markierte. Was nach einer wüsten Notoperation aussieht, ist der Beginn einer von langer Hand geplanten Straßensanierung, die zusammen mit weiteren Eingriffen das Stadtbild im Norden Weißwassers grundsätzlich verändern wird.

Im Rahmen der aktuellen Maßnahme werden im Tiefbau Kanäle und Leitungen für Trink-, Regen- und Schmutzwasser erneuert. Ohne eine Einschränkung des Verkehrs ist das nicht möglich. Noch bis voraussichtlich 20. Oktober bleibt die Jahnstraße an der Einmündung in die Straße des Friedens für den Autoverkehr voll gesperrt. Danach wird sich der grundhafte Ausbau der Jahnstraße weiter in Richtung Fröbelstraße ziehen. Am Mittwoch vergab der Stadtrat den Auftrag für den ersten Bauabschnitt. Den Zuschlag erhielt die Firma Strabag für eine Auftragssumme von über einer halben Million Euro (545 000 Euro). Ein dicker Batzen, der aber nur einen Teil der tatsächlichen Gesamtkosten abbildet. Sie liegen bei 1,25 Millionen Euro. Die Stadtkasse wird damit aber nur zum Teil belastet. Laut Thomas Böse vom Referat Bau trägt die Stadt nur die Kosten, für Straßenbau und -beleuchtung sowie die Baustelleneinrichtung. Der Rest geht auf das Konto der Stadtwerke. „Wir haben alle Leistungen gemeinsam mit den Stadtwerken im Paketpreis ausgeschrieben.“ Nicht nur davon profitiert die Maßnahme, sondern auch von den 211 Millionen Fördermittel, die der Freistaat für 16 Projekte noch in diesem Jahr lockermacht.

Die Anwohner werden sich auf Einschränkungen einstellen müssen. Auf welche, erfahren die Betroffenen in einer Einwohnerversammlung in der kommenden Woche.

Was der näher rückende Straßenbau für die Parkplätze des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) bedeute, wollte Stadtrat Dirk Rohrbach (Klartext) wissen. Die Antwort von Oberbürgermeister Torsten Pötzsch überraschte. Die Stadt arbeite derzeit zusammen mit dem Landratsamt an einer Neuordnung des Gelsdorfareals. Es liegt in Nachbarschaft zum Bahnhof und zieht sich hinter der Forster- und der Fröbelstraße bis in die unmittelbare Nähe des BSZ. Zwei leer stehende Gebäude, darunter die sogenannte „Latina“, eine ehemalige Kaufhalle, sollen abgerissen werden und unter anderem Platz machen für neue Parkplätze.

Sie werden allerdings für die Bauzeit noch nicht zur Verfügung stehen. Voraussetzung, dass die Ruinen in der Fröbelstraße überhaupt wegkommen, ist der Kauf des Geländes. Die Aussichten, die Grundstücke zu einem vernünftigen Preis in absehbarer Zeit erwerben zu können, seien gut, so Pötzsch. Der Landkreis werde sich bei den Altlasten an dem ehemaligen Industriestandort einbringen, so Pötzsch gegenüber SZ.

Die größte Veränderung für das gesamte Viertel bedeutet allerdings das neue Wohnmischgebiet Allbau/Ziegelei im Karree zwischen Gelsdorfareal beziehungsweise Forster- und Fröbelstraße sowie Jahn- und Straße des Friedens. Die Erschließung lässt seit Jahren auf sich warten. Zuvor muss jedoch der Ziegeleiteich, der auf dem Areal liegt, funktionieren. Nach der Sanierung im Frühjahr lief er jedoch nicht voll. Nun soll das vermutete Leck aufgespürt und gestopft werden. Erst danach ist mit dem Beginn der Grundstückserschließung zu rechnen.

Gegenüber dieser Maßnahme nimmt sich der geplante Bau eines neuen Kiosks mit Eingangspavillon im Jahnbad zwischen Jahnstraße und Neuteichweg überschaubar aus. Alle Maßnahmen zusammengenommen werden das Gesicht des nördlich an das Stadtzentrum angrenzenden Viertels nachhaltig verändern. Und das sicher nicht zum Nachteil.

