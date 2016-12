Das neue Ferienhaus XXL Die Pension der Valtenbergwichtel in Neukirch bietet unkomplizierte Ferien. Profitieren können davon viele.

Elisabeth Klinkhammer ist eine von vielen Ehrenamtlichen bei den Valtenbergwichteln. Sie liegt mal Probe in einem der zehn Betten im gemütlichen Matratzenlager unter dem Dach der Pension in Neukirch. Bettwäsche müssen Gäste selbst mitbringen. © Steffen Unger

Ein bisschen ist es wie bei den sieben Zwergen. Die Betten reihen sich im Matratzenlager unterm Dach dicht aneinander. Der Raum mit viel Holz ausgestattet ist niedrig, die Atmosphäre urig. Vor allem Kinder lieben das. Großen Luxus gibt es nicht im Ferienhaus XXL. Dafür ist es herrlich unkompliziert, hier ein paar Tage Urlaub zu machen. Immer mehr Familien und junge Leute kommen deshalb in die Pension der Valtenbergwichtel in Neukirch, die mit ihrem Geheimtipp „Ferienhaus XXL“ jetzt eine Marktlücke füllt. „Die Nachfrage steigt, wir bieten gerade für Eltern mit Kindern oder Gruppen ideale Bedingungen“, sagt Geschäftsführer Tilo Moritz. Das Ferienhaus XXL entwickelte sich als neues Angebot eher beiläufig mit. „In den 1990er-Jahren bauten wir das Gebäude am Forstweg aus und wollten auch Übernachtungsmöglichkeiten für Besucher unserer Projekte, Schulklassen oder den internationalen Jugendaustausch bieten“, sagt Tilo Moritz. So waren die Betten allerdings nur punktuell belegt und stand die Pension gerade an Wochenenden oft leer. „Doch es gab seit Längerem zunächst vereinzelte Anfragen von Studentengruppen, Cliquen oder Familien, die für ein Treffen auf der Suche nach einem geeigneten Ferienhaus waren“, so Moritz. „Wir hörten da sehr oft, dass es für solche Anforderungen einfach keine ausreichend großen Übernachtungsmöglichkeiten oder Ferienhäuser in der Oberlausitz gibt.“

26 Betten insgesamt

Pensionen oder Hotels scheiden meist aus, wenn Eltern mit Kindern reisen. „Familien wollen ihre Freiheiten und an keine Abläufe gebunden sein. Sie brauchen ausreichend Platz, auch um abends noch zusammensitzen zu können“, so Tilo Moritz. Weil die Valtenbergwichtel diesen Platz bieten können, öffnen sie ihr Haus immer öfter und gern auch kurzfristig an Wochenenden. Ganz unkompliziert und zu fairen Konditionen. 26 Betten gibt’s insgesamt, verteilt auf zwei Zehn-Bett-Räume und ein Sechs-Bett-Zimmer, die erst vor zwei Jahren teilweise modernisiert wurden. Zimmer- und Küchenservice sind ausgeschlossen im Ferienhaus XXL – und von Gästen, die hierher gezielt kommen, gar nicht gewollt. „Wir können übers Wochenende natürlich kein Personal zur Verfügung stellen. Gäste sind für sich selbst verantwortlich. Sie beziehen ihre Betten und sorgen für ihre Verpflegung“, sagt Tilo Moritz.

Eine moderne, komplett eingerichtete und fürs gemeinsame Kochen und Backen ausgelegte Küche ist vorhanden. Direkt daneben gibt es einen Raum mit großen Tischen und vielen Stühlen. Auf Wunsch werden Babystühlchen – und auch Bettchen – zur Verfügung gestellt. Wer es mag, bekommt vor der Anreise Getränke bereitgestellt. Mehr Komfort aber sollte man nicht erwarten – auch künftig nicht. Das Ferienhaus XXL soll bewusst eine einfache und günstige, aber gute und individuelle Übernachtungsmöglichkeit bleiben. Im Interesse für Mieter und Vermieter. „Die Vermietung darf uns personell keine große Kraft kosten, wir sind und bleiben Träger der Jugendhilfe. Aber natürlich ist die zusätzliche Vermietung für uns eine Chance, wichtige Eigenmittel zu erwirtschaften“, so Tilo Moritz.

Chancen für weitere Belebung

Und einen anderen wichtigen Effekt hat das Ferienhaus XXL: einen immensen Mehrwert für Neukirchs Tourismus insgesamt. „Es kommen Gäste, die sonst nicht in die Gemeinde gekommen wären“, so Tilo Moritz. „Insbesondere junge Erwachsene lernen die Gegend kennen und kommen ja auch mal wieder.“ Viele würden staunen, ob der Größe und der guten Infrastruktur Neukirchs. Das Ferienhaus bietet tolle Chancen für eine weitere Belebung, von der im Ort Gaststätten und Geschäfte profitieren können. Der Verein Valtenbergwichtel wolle sich im Bereich Kinder- und Jugendtourismus perspektivisch verstärkt engagieren und spezielle Angebote machen, sagt Tilo Moritz. Das gelt sowohl fürs Ferienhaus XXL, das vor allem zu buchungsschwachen Zeiten weiter belebt werden solle. Und es solle gelten für ganz Neukirch. „In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wollen wir ein Konzept erstellen, um den Tourismus in Neukirch zu stärken“, so Tilo Moritz. Im kommenden Jahr ist eine „Zukunftswerkstatt“ geplant.

