Das neue Bootshaus wird nicht vor August 2017 fertig Trotzdem werden ab dem Saisonstart die Seebesucher am Boxberger Ufer mit Essen, Snacks und Getränken versorgt.

Symbolfoto © André Wirsig

Wie das Bootshaus am Boxberger Ufer aussehen wird? Gemeinderat Armin Hoffmann, der zugleich Geschäftsführer der Firma Erlebnisschifffahrt Oberlausitz ist, kann das noch nicht sagen, als er am Montag in der Ratssitzung danach gefragt wird. Die Form werde noch abgewogen, er habe dazu auch Anregungen von Roman Krautz, dem Seebeauftragten der Gemeinde Boxberg.

Im Oktober erst hatten die Gemeinderäte das Projekt Imbissversorgung an die Erlebnisschifffahrt Oberlausitz vergeben. Obwohl Armin Hoffmann noch nichts Genaues auf die Nachfrage antworten kann, gibt er doch eine optimistische Auskunft: „Es wird am Ufer eine Imbissversorgung geben, rechtzeitig zum Saisonstart und in guter Qualität.“ Ob das Provisorium direkt am Strand platziert wird oder in der Nähe des Tourismusinformationszentrums, kurz Tiz, auch das ist noch nicht entschieden.

Das Bootshaus werde allerdings nicht vor August 2017 fertig, so Armin Hoffmann. Dieses Objekt soll dann das ganze Jahr über in Betrieb sein. Die Pläne seien so gut wie fertig, der Bauantrag soll folgen.

Das Bootshaus wird vor allem aus einer Küche bestehen und zwischen 200 bis 300 Plätze bieten, teils drinnen, teils draußen. Von dem Bootshaus, das in der Nähe der neuen Bootsanlegestelle für das große Fahrgastschiff seinen Platz finden soll, wird zum einen die Versorgung der Gäste auf dem Ausflugsschiff sichergestellt, als auch von Essengästen, die etwas gehobenere Ansprüche haben, als auch die Imbissversorgung für Strandbesucher, Wassersportler, Radler und Skater.

