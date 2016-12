Das Netz wird deutlich dünner Der Landkreis schließt zum Jahresende mehrere Asyl-Unterkünfte. Und bald werden viele Wohnungen gekündigt.

Symbolfoto © dpa

Kündigungen, Schließungen, Umzüge, drohende Entlassungen. Die Aufgaben, die der Landkreis kurz vor Jahresende zu erledigen hatte und hat, sind nicht angenehm – einerseits. Für viele Menschen in der Region verbindet sich damit hingegen ein lang erhofftes Signal: Die als große Krise empfundene Zuwanderung von Tausenden Flüchtlingen aus Kriegs-, Krisen- und Armutsgebieten hat stark nachgelassen, und die Lage beruhigt sich.

Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass der zuständige Dezernent Werner Genau anfing, zwischen Zittau und Weißwasser nach Gebäuden zu suchen, in denen schnell 100 oder 200 Menschen untergebracht werden können. Er verhandelte mit Heim-Betreibern, Wohnungsunternehmen und Sozialverbänden, wie schnellstmöglich einige Hundert, später bis zu 3 000 Asylsuchende in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen aufgenommen werden könnten – mit der nötigen Betreuung.

Damals schien es, als würde diese Zuwanderung auf Jahre hin andauern können. Dennoch entschied sich der Landkreis, alle Verträge nur für eineinhalb bis zwei Jahre abzuschließen. „Wir haben alle Verträge nur auf Sicht geschlossen“, sagt der kommissarische Leiter des Ordnungsamtes, Dirk Hammer.

Zwei Drittel unter den Erwartungen

Doch die Zuwanderung hat sich in diesem Jahr derart verringert, dass der Landkreis nun sogar einige dieser mittelfristigen Verträge vorzeitig kündigen musste. Der Freistaat Sachsen hatte vom Landkreis zwar zu Beginn des Jahres eine Aufstockung auf über 3 000 Plätze verlangt. Erst im August wurde diese Zahl auf 1 600 nach unten korrigiert, sagt Hammer. Tatsächlich seien aber bislang nur etwa 900 neue Flüchtlinge im Landkreis angekommen.

Doch die entsprechenden Zuschüsse gibt es nur für die auch tatsächlich belegten Wohnplätze. „Wir müssen den Bestand verringern, sonst bekommen wir große Probleme mit dem Haushalt“, sagt der vorläufige Amtsleiter Hammer.

Und das geht jetzt rasant. Ende November wurde in Zittau die Gemeinschaftsunterkunft in der Chopinstraße mit einst 150 Plätzen geschlossen – bleiben noch zwei Einrichtungen. In Niesky wird das zweite Heim (110 Plätze) Ende Januar 2017 geschlossen. Die Unterkunft am Boxberger Kraftwerk (150 Plätze), um die es vor der Gründung viel Wirbel vor Ort gegeben hatte, wurde im Juli wieder geschlossen.

Links zum Thema Kommentar: Menschliche Bürokraten

Weil aber die Lage in der Welt so konfliktreich wie unberechenbar ist, bewahrt sich der Landkreis seinen Handlungsspielraum für den Fall, dass die Flüchtlingszahlen plötzlich wieder steigen. Das Gebäude der zweiten Unterkunft in Niesky gehört dem Landkreis. „Bei Bedarf können wir dort sehr schnell wieder eine Gemeinschaftsunterkunft einrichten“, sagt Dirk Hammer. Auch in der Bonhoefferstraße in Löbau gibt es noch Reserven. Aktuell sind 50 Plätze in einem nutzbaren Zustand. Die Kapazität des Gebäudes liegt aber bei 150 Plätzen, sagt Hammer.

Für das kommende Jahr rechnet Hammer damit, dass sich der Landkreis im Schnitt um 1 100 bis 1 200 Asylsuchende kümmern muss. Allerdings hat sich die Mischung deutlich verändert. Über einen längeren Zeitraum kamen vor allem Familien aus dem Bürgerkriegsland Syrien, sagt Dirk Hammer. „Nun haben wir es mit den unterschiedlichsten Herkunftsländern zu tun, darunter deutlich mehr Einzelpersonen als früher.“

Dadurch wird es schwieriger, das Verhältnis zwischen Gemeinschaftsunterkünften und Mietwohnen richtig auszubalancieren. Familien, die sich leicht an deutsche Lebensgewohnheiten anpassen können, werden bisher nach kurzer Zeit aus einem Heim in eine ganz normale Mietwohnung umgelenkt. Wer kulturell größere Schwierigkeiten hat, sich an eine klassische deutsche Hausordnung zu halten, bleibt bislang in einer Gemeinschaftsunterkunft. Für alleinstehende Männer gilt dies generell.

Mehr als jede zweite Wohnung weg

Auch deswegen wird es auf dem Wohnungsmarkt in den größeren Städten einige Bewegung geben. 420 Wohnungen hat der Landkreis bislang angemietet, die meisten davon in Görlitz. 100 Wohnungen sind nun gekündigt worden, weitere 150 sollen bis Ende des kommenden Jahres folgen, kündigt der kommissarische Amtsleiter an.

Bei der Auflösung der Mietwohnungen kommt ein spezielles Problem hinzu. Die Flüchtlinge sollen nicht zu weit verstreut wohnen, weil sie zwar einerseits eigenständig leben, aber dennoch von Betreuern der Sozialverbände begleitet werden. Wenn man nun aber die Wohnplätze am grünen Tisch auf der Landkarte so zurechtschiebt, dass die Wege für die Betreuer passen, dann reißt man möglicherweise gut funktionierende Strukturen in einzelnen Orten auf. Als der Landkreis plante, alle elf Wohnungen in Ebersbach-Neugersdorf aufzulösen, gab es Protest vom dortigen Willkommensbündnis. Einige Familien seien doch schon gut integriert, warum sollten sie in ein Heim nach Löbau ziehen?

Dirk Hammer ließ sich überzeugen. Statt der elf wurden nur sechs Wohnungen gekündigt. Fünf Familien können im mittlerweile vertrauten Umfeld bleiben. Wie sensibel und behutsam der Landkreis auch weiterhin mit Flüchtlingen umgehen kann, hängt nun auch davon ab, ob die Zuwanderungszahlen berechenbar und einigermaßen konstant bleiben. Wächst der Leerstand in Heimen und Wohnungen, dann wächst der Kostendruck und somit der Druck, Menschen auch gegen ihren Willen hin- und herzuschieben.

zur Startseite