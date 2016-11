Das närrische Volk feierte in Uhyst und Daubitz

zurück Bild 1 von 2 weiter



Vampire und Graf Dracula trieben am Sonnabendabend ihr Unwesen im Saal der „Drei Linden“ in Uhyst an der Spree. Der Uhyster Carnevals Verein lud zum Start in die 35. Saison ein. Dies ließ sich das überaus zahlreiche närrische Völkchen nicht zweimal sagen. Nachdem der Boxberger Bürgermeister Achim Junker Gemeindeschlüssel- und -kasse übergeben hatte, begaben sich alle im Saal auf eine Reise durch die Welt des Musicals. –

Auf den Bauernhof zum Schwof führte hingegen der Weg des Daubitzer Karnevalsverein zur Eröffnung seiner 40. Saison. Einen der vielen Glanzpunkte setzten dabei die Kinderfunken mit ihrem Blumentanz auf dem Saal „Zur Krone“ in Daubitz. Dieser präsentierte sich den fast durchweg kostümierten Gästen mit seiner rustikalen Dekoration als ein Bauernhof, auf dem sich sowohl die Mitwirkenden am Programm als auch das Publikum wohlfühlen konnten. Neben den drei Tanzgruppen der Funken sorgte zum Finale das Männerballett für Furore. Diese Veranstaltung entpuppte sich erneut als eine gelungene Sache, die schon jetzt Vorfreude auf die bevorstehenden Ereignisse zum Jubiläum im Frühjahr auslöste. Fotos: Rolf Ullmann

zur Startseite