Das nächste Titelduell Mehr Reifen, weniger Motoren und ein umstrittenes Bauteil: Die Formel 1 verändert sich auch in der nächsten Saison wieder.

Sebastian Vettel macht 2018 erneut Jagd auf Lewis Hamilton. © Luca Bruno / AP / dpa

Das Ende der achtmonatigen Welttournee der Formel 1 am Sonntag in Abu Dhabi gibt bereits den Blick auf 2018 frei. Drastische Reformen folgen zwar nicht. Auf einige Änderungen müssen die Fahrer sich aber einstellen.

Die Spitzenmannschaften fahren mit der gleichen Besatzung: Lewis Hamilton und Valtteri Bottas bei Mercedes, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen bei Ferrari sowie Max Verstappen und Daniel Ricciardo bei Red Bull. Änderungen im Vergleich zum Starterfeld beim Saisonfinale gibt es bloß bei Sauber und Williams. Sauber dürfte sich von Pascal Wehrlein trennen und Ferrari-Zögling Charles Leclerc befördern. Bei Williams könnte Robert Kubica als Nachfolger von Felipe Massa sieben Jahre nach seinem Rallye-Crash zurückkehren.

Außerdem kommt der gewöhnungsbedürftige Cockpitschutz. Der ringförmige Stahlbügel über dem Helm soll die Fahrer davor bewahren, dass umherfliegende Objekte sie am Kopf treffen. Einige Piloten lehnen das umstrittene Bauteil ab, da es hässlich aussehe und das Risiko in der Formel 1 eh schon gering sei. Unter Verweis auf Todesfälle in anderen Serien hält der Weltverband aber daran fest.

Künftig muss jeder Fahrer mit drei anstatt vier Motoren pro Jahr auskommen. Das dürfte für noch mehr Strafen sorgen, nachdem schon 2017 lediglich wenige Piloten im erlaubten Rahmen blieben. Bei den Reifen dürfen die Rennställe 2018 aus sieben anstelle wie bisher fünf Mischungen wählen, erstmals tragen die Fahrer biometrische Handschuhe. Sie messen beispielsweise deren Puls und übermitteln diese Daten, um Rettern bei Unfällen die Einschätzung der Lage zu erleichtern.

Wie schon 2016 umfasst der Kalender 21 Rennen. Los geht es am 25. März in Aus-tralien. Das Finale steigt exakt acht Monate später in Abu Dhabi. Der deutsche Grand Prix, der 2017 im Kalender fehlte, findet 2018 am 22. Juli auf dem Hockenheimring statt. Nach zehnjähriger Auszeit gastiert die Formel 1 auch wieder in Frankreich. Am 24. Juni macht sie Station in Le Castellet bei Marseille. Malaysia dagegen gehört nicht mehr zum Programm.

Offen bleibt, wer die Formel 1 künftig im Fernsehen sendet. RTL konnte sich bisher nicht mit der neuen Formel-1-Führung über eine Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft einigen. Eventuell überträgt künftig der Bezahlsender Sky einen Teil der Rennen nur noch gegen Gebühr. Die Formel-1-Bosse wollen im Geschäft mit den TV-Rechten mehr Geld verdienen und auch die digitalen Kanäle mehr nutzen. (dpa)

TV-Tipp: RTL sendet am Sonntag ab 14 Uhr live.

