Handball Das nächste Schicksalsspiel Die Männer des VfL Waldheim 54 treten bei Tabellennachbar Radebeul an. Ein Sieg würde ihnen gut zu Gesicht stehen.

Nachdem Martin Kater und der VfL Waldheim vergangene Woche mit einem Sieg gegen Niederau die Rote Laterne des Schlusslichtes losgeworden sind, gilt es am Sonnabend bei Tabellennachbarn in Radebeul scharf nachzuwaschen. © André Braun

Döbeln. Das Jahr ist noch jung, aber die sächsischen Handballer sind bereits das zweite Wochenende aktiv. Ausnahme sind weiter die Sachsenligamänner der HSG Neudorf/Döbeln, die erst am 28. Januar wieder ins Punktspielgeschehen eingreifen werden.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (1./18:6) trifft im Heimspiel auf Aufsteiger VfB 1999 Bischofswerda (7./10:12). Der Tabellenführer ist gegen den Neuling – dazu noch zu Hause – ganz klar der Favorit, selbst wenn vergangene Woche die Auswärtspartie in Markranstädt klar verloren ging. Im Hinspiel setzte sich die HSG deutlich durch und das wird auch in dieser Begegnung von den Döbelner Frauen erwartet. Die Gäste dürfen aber nicht unterschätzt werden, denn sie haben sich im Saisonverlauf in der höheren Spielklasse zunehmend besser zurechtgefunden und stehen für einen Aufsteiger recht gut da. Wenn die Gastgeberinnen ihre normale Form zeigen, dann sollte sich die bessere Spielanlage durchsetzen und beide Punkte beim Spitzenreiter bleiben. „Für einen Aufsteiger spielt der Gegner einen schönen Handball. Mit Franziska Petalla steht auch die beste Feldtorschützin der Liga in den Bischofswerdaer Reihen. Bekommen wir die in den Griff, dann können wir das Spiel gewinnen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger und fügte an: „Wir müssen uns aber auch etwas einfallen lassen, denn mit Anne Eberhardt und Isabel Forker fehlen uns gleich zwei halblinke Spielerinnen.“

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (10./7:17) muss auswärts beim Radebeuler HV (9./9:13) antreten. Für die Waldheimer geht es darum, nach dem Heimsieg der Vorwoche weiter Punkte zu sammeln, um aus dem Tabellenkeller langsam aber sicher herauszukommen. Das wird gegen den RHV eine schwierige Angelegenheit, denn der Gastgeber hat als Tabellennachbar selbst auch nichts zu verschenken. Der VfL muss demnach schon an sein Leistungslimit gehen und versuchen, das über die gesamte Spielzeit auch durchzuhalten. Leicht wird das keinesfalls. Chancenlos sind die Zschopaustädter aber nicht, sie müssen nur an sich glauben. VfL-Trainer Mario Piasecki: „Wir haben uns auf die Situation vorbereitet und sind guter Dinge, den Schwung aus dem letzten Spiel mitzunehmen, um die Punkte zu holen, zudem wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen haben. Denn die Heimniederlage damals ist vom Gefühl her doch zu hoch ausgefallen.“

Verbandsliga Männer Staffel West

Beim Zwönitzer HSV (2./22:2) kann Aufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II (10./6:18) völlig unbelastet aufspielen. Der Gastgeber geht als klarer Favorit in dieses Spiel und wird den Neuling im Normalfall auf Distanz halten und seine bessere spielerische Klasse nutzen. Alles andere wäre schon recht sensationell, wenngleich die Gästemannschaft ganz sicher erneut mit einer starken Aufstellung anreisen wird. Und so könnte es doch passieren, dass die HSG weitere, dringend notwendige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln kann. Allerdings sagt HSG-Trainer Marc Süße: „Wir fahren als Aufsteiger zu einem ungeschlagenen Titelaspiranten und haben nichts zu verlieren, aber auch nichts zu holen. Es fehlen einige Leute. Nächste Woche kommt es dann wieder drauf an, darauf liegt der Fokus.“

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (5./13:11) steht im Auswärtsspiel beim HC Elbflorenz 2006 Dresden (3./17:9) vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Dresdenerinnen sind ein absolutes Spitzenteam und in eigener Halle ein starkes Bollwerk. Im Hinspiel konnte sich der VfL zu Hause ganz knapp behaupten. Eine Wiederholung dessen wird sicher schwierig, erscheint aber auch nicht unmöglich. In Bestform und mit genügend Spielerinnen haben die Waldheimerinnen durchaus Chancen anzumelden. „Claudia Geißler und Franziska Kirchner fallen aus, wir hoffen, dass Kati Kater spielen kann. Wir müssen versuchen, an die erste Halbzeit der vergangenen Woche anzuknüpfen, und dann versuchen, die Kräfte zu verteilen. Das Hauptaugenmerk liegt bei diesem starken Kontrahenten darauf, ein sauberes und ordentliches Spiel abzuliefern“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Beim HSV Mölkau (10./8:16) gastiert der VfL Waldheim 54 II (5./14:12). Das sieht nach einer lösbaren Auswärtsaufgabe aus. Aber Vorsicht ist geboten, denn der Gastgeber steckt mit im Abstiegskampf und hat nichts zu verschenken. Die VfL-Mannschaft, die mehrere Leistungsträger nach oben in die Verbandsliga abgegeben hat, muss auf starke Gegenwehr gefasst sein. Spielerisch stellt Waldheim dennoch die bessere Mannschaft und das sollte sich bei konzentrierter Leistung letztendlich auch als entscheidender Vorteil erweisen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./8:0) spielt erneut auswärts. Bei der SG Rückmarsdorf/Löbnitz (3./6:2) werden die Gäste voll gefordert. Beide Teams standen sich in der Vorrundengruppe A schon einmal in Döbeln gegenüber und da hatte Rückmarsdorf/Löbnitz mit 19:17 gewonnen. Die Muldenstädterinnen wissen also, was sie in Leipzig erwartet. Chancenlos sind die Neudorf/Döbelnerinnen nicht. Sie müssen nur eine sehr gute Vorstellung bieten, dann ist auch die Revanche für die Heimniederlage in der Vorrunde machbar.

1. Bezirksklasse Chemnitz Frauen

Die HSG Muldental 03 (3./15:5) ist beim VfB Blau-Gelb 21 Flöha (6./8:12) zu Gast. Soll der gute Tabellenplatz erhalten bleiben, dann darf in Flöha nichts verschenkt werden. Der Auswärtssieg ist mit voller Konzentration anzustreben. Das wird aber kein Selbstläufer, es muss schon alles optimal passen. Dass die VfB-Frauen ein unbequemer Kontrahent sind, zeigte schon das Hinspiel in Roßwein, das die HSG nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen konnte.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Im Spitzenspiel treffen die HSG Rochlitz/Geringswalde (3./10:2) und der VfL Waldheim 54 III (2./12:4) aufeinander. Der Sieger wird weiter den Anschluss zum Spitzenreiter Mittweida halten. Das ist schon genügend Motivation für eine optimale Leistung. Im Hinspiel konnte der VfL zu Hause gewinnen und eine Wiederholung in Rochlitz ist möglich. Allerdings wird die gastgebende HSG versuchen, den kleinen Heimvorteil selbst für den vollen Erfolg zu nutzen.

Die HSG Muldental 03 (4./6:6) reist zum VfB Blau-Gelb 21 Flöha (6./4:8). Beim zuletzt verbesserten VfB darf sich die HSG keine Nachlässigkeiten erlauben. Der Gastgeber muss ernst genommen werden. Die HSG hat allerdings bei eigener hundertprozentiger Leistung die reelle Chance, diese Begegnung zu gewinnen.

Beim TSV Penig (5./6:10) ist der SV Leisnig 90 II (7./2:8) als Außenseiter anzusehen. Das ist kein Nachteil, denn der Sieg wird eher vom TSV erwartet. Die Leisniger können unbelastet versuchen, mit einem recht guten Auftritt für die Überraschung zu sorgen. Ob das gelingt, hängt aber mehr vom Auftritt des TSV als vom SVL selbst ab.

Leipzig-Pokal Männer

Der SV Leisnig 90 empfängt in einem Nachholspiel der 2. Runde mit dem SV Lok Leipzig-Mitte II einen sehr spielstarken Konkurrenten. Der souveräne Tabellenführer der Bezirksliga kommt als Favorit in die Karl-Zimmermann-Sporthalle. Die Leisniger haben nichts zu verlieren und können ohne Druck agieren. Gegen das spielerisch beste Team der Liga können sie mit größtmöglichen kämpferischen Einsatz versuchen, die Außenseiterchance geltend zu machen. Im Punktspiel an gleicher Stelle hatte der hohe Favorit einige Mühe, um den Vier-Tore-Sieg zu sichern. Entsprechend gewarnt wird Lok auftreten. Der Gästesieg wäre keine Überraschung und für die Bergstädter auch keine Katastrophe.

