Handball Das nächste Lokalderby In der Bezirksliga der Männer trifft der VfL Waldheim 54 II auf den SV Leisnig 90. Aber auch sonst ist Spannung angesagt.

Nachdem sich die Waldheimer – hier Lars Friedrich beim Wurf – in der Bezirksliga vor zwei Wochen nicht von den Neudorf/Döbelnern stoppen ließen, werden sie Sonnabend gegen den SV Leisnig 90 die Tabellenspitze verteidigen wollen. © André Braun

Sachsenliga Männer

Zum Abschluss der Hinrunde treffen der HVH Kamenz (9./7:11) und die HSG Neudorf/Döbeln (6./9:11) aufeinander. Kamenz gegen Döbeln, das verspricht seit fast 20 Jahren alles, was den Handballsport so attraktiv macht. Emotionen, Kampfkraft und auch spielerische Raffinessen. So auch diesmal. Die Spiele der beiden Kontrahenten gegeneinander gestalteten sich in der Vergangenheit immer spannend mit meist engem und auch völlig offenem Ausgang.

Diese Ausgangslage gibt es in diesem Match wieder. Beide Mannschaften haben die gleichen Möglichkeiten und es ist alles denkbar, Heimsieg des HVH, Auswärtserfolg der HSG und auch eine Punkteteilung. Die bessere Chancenverwertung und das stabilere Nervenkostüm werden dabei den Ausschlag geben. „Auf alle Fälle ist es ein schweres Spiel in Kamenz. Auch weil dort immer ein paar Zuschauer da sind. Es wird interessant – hoffe ich“, sagte HSG-Trainer Michael Schneider. Verzichten muss er in diesem wichtigen Spiel auf Ivo Doberenz, Martin Pratersch, Steve Böttger, Gianluca Herrmann und Thomas Händler, die in diesem Kalenderjahr auch keinen Handball mehr spielen werden. „Wir müssen versuchen, diese Ausfälle mannschaftlich zu kompensieren und werden in Kamenz alles geben“, so Schneider.

Sachsenliga Frauen

Beim HC Sachsen Neustadt/Sebnitz (10./6:14) gastiert die HSG Neudorf/Döbeln (8./8:12). Die Gastgeberinnen mussten sich nach ihrem Abstieg aus der Oberliga erst einmal in der neuen Umgebung zurechtfinden und brauchten dafür einige Zeit. Zuletzt trat die Sieben aber gefestigter und damit auch erfolgreicher auf. Somit ist klar, dass die HSG auf einen nicht einfachen Kontrahenten trifft, der sein Heimspiel sicher mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gewinnen will, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu wahren. Das gilt aber auch für die HSG, die sich möglichst keinen Punktverlust leisten sollte, um beruhigter in die Hinrunde ab Mitte Januar gehen zu können. HSG-Trainer Daniel Reddiger allerdings dämpft die Erwartungen aufgrund einer angespannten Personalsituation, fehlen doch Maria Ludwig, Sandra Laudel und Sarah Eichhorn. Außerdem seien Christin Röthig, Stefanie Ehrenberg und Jessica Eisold angeschlagen und es könne auch nicht auf Sandra Klausner zurückgegriffen werden. „Es ist fakt, dass wir einen schweren Gegner haben, der nach zwei Abstiegen den dritten verhindern will und dementsprechend auftreten wird. Aber wir werden trotz dieser Lage versuchen, unser Bestes zu geben!“

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (5./11:9) empfängt den Radeberger SV (6./10:10). Beim Aufeinandertreffen zweier gleichwertiger Mannschaften werden Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden. In heimischer Umgebung dürfte der VfL auf Vorteile hoffen, die aber nicht zwangsläufig zum Erfolg führen. Die Radeberger sind in der Lage, auch in fremder Umgebung ihr Konzept erfolgreich umzusetzen. Es muss demnach mit einem engen Spiel gerechnet werden, das derjenige für sich entscheidet, der die eigenen Vorzüge auf dem Spielfeld besser und konsequenter nutzen kann. „Wir wollen uns von den Fans gern mit einem Sieg in Weihnachtspause verabschieden, wissen aber, dass es schwer wird“, sagte der Mannschaftsverantwortliche des VfL, Jürgen Ax. Noch nicht wieder fit ist Martin Kater, der nach seiner Verletzung kaum auflaufen kann.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Im Spitzenspiel treffen der VfL Waldheim 54 (3./14:6) und der SV Rotation Weißenborn (2./18:2) aufeinander. Für beide Teams geht es darum, keinen Punktverlust hinzunehmen und damit den Rückstand zum Tabellenführer aus Bischofswerda nicht weiter anwachsen zu lassen. Der Aufstiegskampf ist noch nicht entschieden, alle müssen noch die Rückrunde spielen und da kann immer noch einiges passieren. Beide Teams werden voll auf Sieg spielen und bei zwei spielerisch sehr guten Mannschaften ist eine hochklassige und recht offene Begegnung zu erwarten. Die Erfolgschancen dürften sich die Waage halten und es kommt besonders auf starke Nerven an. „Wenn wir auftreten, wie vergangene Woche, verlieren wir. Und wenn man Weißenborn als Mannschaft sieht, muss bei uns alles stimmen, um eine Chance zu haben. Aber ich traue es der Mannschaft zu“, sagte VfB-Trainer Manuel Kirpal.

Bezirksliga Männer Leipzig

In der äußerst reizvollen Bezirksliga Leipzig kommt es zum nächsten Lokalderby. In dem stehen sich der VfL Waldheim 54 II (1./15:5) und Aufsteiger SV Leisnig 90 (5./11:9) gegenüber. Die Waldheimer sind schon seit Jahren immer wieder in der Spitzengruppe der Liga zu finden, die Leisniger haben nach ihrem Aufstieg mit sehr guten Leistungen angenehm überrascht und sich mit im Vorderfeld der Tabelle etabliert. Der VfL ist als Gastgeber und Tabellenführer favorisiert, der SVL hat aber auch in fremden Hallen schon so manchen Achtungserfolg einfahren können. Und eines ist völlig klar: Es wird spannend!

Beim USV Turbine Leipzig (12./3:17) ist die HSG Neudorf/Döbeln II (4./14:6) zu Gast. Nach einer recht guten Vorsaison sind die Leipziger im neuen Spieljahr plötzlich wieder am Tabellenende zu finden. Mit einem ordentlichen Auftritt sollten die Gäste dieses Spiel für sich entscheiden können.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./17:1) reist zum VfB Eilenburg (10./3:15). Ungeschlagener Spitzenreiter beim Tabellenvorletzten, damit ist die Favoritenlage schon eindeutig geklärt.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Der VfL Waldheim 54 II (12./2:16) empfängt den SV Plauen-Oberlosa 04 II (1./18:0). Der Tabellenführer aus dem Vogtland ist klarer Favorit und sollte dieses Spiel beim Schlusslicht auch gewinnen. Zu deutlich erscheint die Favoritenrolle verteilt. Beim SV Fortschritt Lichtenstein (2./18:2) ist auch die HSG Muldental 03 (9./6:14) klarer Außenseiter. Der Tabellenzweite wird sich von den auswärts noch ohne Erfolg dastehenden Muldentalerinnen nicht überraschen lassen.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Der VfL Waldheim 54 III (6./2:8) spielt zu Hause gegen die HSG Rochlitz/Geringswalde (5./5:5). Voraussetzung für den Heimsieg ist eine Leistung, bei der alle eingesetzten Akteure an ihr Limit gehen. Wenn das gelingt, ist die Verbesserung der Waldheimer Punktebilanz in Reichweite. Die Gäste werden aber versuchen, ihre Chancen optimal zu nutzen und den VfL damit in Schwierigkeiten zu bringen. Es wird also nicht einfach für die Waldheimer. Beim TSV Penig (2./8:2) ist die HSG Muldental 03 (3./6:4) gefordert. Der Tabellenzweite ist in eigener Halle favorisiert und ein TSV-Erfolg wäre keine Überraschung. Die Muldentaler müssten eine optimale Leistung zeigen, wenn sie ihre Außenseiterchancen nutzen und dem TSV das Leben schwer machen wollen.

