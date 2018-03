Das nächste Kapitel der Schrumpfung

Unsere Darstellung basiert auf einer Karte „Konsequenzen des Seko-Entwurfes zum Wohnungsbestand 2030“ in der „gutachterlichen Stellungnahme“ zum Konzept. Die Ausmaße der Entwicklungsprognose: Wurden seither rund 10 000 Wohnungen abgerissen, könnten von den heute 13 000 Wohnungen bis 2030 noch einmal 6 000 „überflüssig“ werden. Bitte beachten: Die Grafik ist nicht gebäudegenau zu verstehen, sondern eher als Vorschlag dazu, wo Wohnen nach 2030 noch konzentriert sein sollte. Grafik: Susann Möller / Basis: DSK

Nur noch Anlage zum Städtebaulichen Entwicklungskonzept „Stadtumbaugebiet Hoyerswerda“ (Seko) sind „Ableitungen zur Weiterentwicklung des Siedlungskörpers der Hoyerswerdaer Neustadt auf Basis demografischer Entwicklungszenarien“. Doch die „gutachterliche Stellungnahme“ der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft DSK beinhaltet wohl die größten Klippen: Hoyerswerda, so die kaum überraschenden Schlussfolgerungen, wird auch bis 2030 durch Einwohnerverlust kleiner sowie durch kaum abwendbare Biologie älter. Die Prognose lautet: Abgesehen von kaum messbaren Zuwächsen bei 11- bis 25-Jährigen, wird es in fast allen Altersgruppen deutlich nach unten gehen. Der einzige signifikante Zuwachs wird für die Über-85-Jährigen vorausgesagt. Nach langen Diskussionen hat der Stadtrat jetzt die Seko-Aktualisierung bei Enthaltung durch Michael Renner (Aktives Hoyerswerda) beschlossen. Hier sind einige Gedanken aus dem 66-seitigen Papier, das weniger als fester Plan denn als Richtschnur dienen soll – sowie zur Erlangung von Fördergeld.

Generelle Zielsetzungen

Die Grundsätze lauten: nachhaltige Sicherung des Wohnstandortes Neustadt durch Anpassung des Wohnungsangebotes, Qualifizierung der Neustadt als aktiven und lebenswerten Stadtteil, Erhalt und Stärkung der regional bedeutsamen Einrichtungen sowie Verringerung der räumlichen Trennung zwischen Alt- und Neustadt. Die Rede ist etwa von einer „Reduzierung des demografisch bedingten Überangebotes an Wohnraum“, von einer „gezielten Erweiterung des Angebotes an kulturellen und sozialen Einrichtungen“ und der „Weiterentwicklung der Gesundheitsinfrastruktur“.

Die Top-5-Vorhaben

In einer Maßnahmeliste finden sich insgesamt 71 Vorhaben, deren Kosten auf 75 Millionen Euro geschätzt werden. Die größte ist mit „Kapazitätsanpassung des Wohnungsbestandes“ bezeichnet. Es geht um 22 Mio Euro. Es folgen der Oberschulneubau im WK I mit 16 Mio Euro und die „Anpassung der Kita-Standorte“ mit 7 Mio Euro. Weiter unter den Top 5: die Modernisierung des Lausitzbades mit 4,5 Millionen Euro sowie die Umsetzung des Zoo-Konzeptes mit dem Neubau von Wirtschaftshof und Afrika-Savanne mit zwei Millionen Euro.

Stadtumbaugebiet räumlich größer

An einigen Stellen ist das Fördergebiet für das Stadtumbau-Programm räumlich erweitert worden. Ging es bisher im Süden zum Beispiel nur bis zur Südstraße, ist nun die Bahnlinie die Grenze, was nicht nur Zuschüsse für das Vorhaben im Lausitzbad ermöglicht, sondern auch für den Wunsch des CDU-Wahlkreisbüros, das Areal am Gondelteich zu „beleben“. Zudem rückt die bisherige Fördergebietsgrenze von der Liselotte-Herrmann-Straße an die Spremberger Chaussee. Schließlich stehen auf der erwähnten Wunschliste auch Modernisierungen im Bereich des Jahn-Stadions.

6 000 Wohnungen infrage gestellt

Auch wenn Abriss jetzt nicht mehr „Rückbau“, sondern „Kapazitätsanpassung“ heißt: Das Seko sagt voraus, dass bis 2030 die Einwohnerzahl im Stadtumbaugebiet von derzeit etwa 18 700 auf nur noch 11 300 Menschen sinken wird. Die Schlussfolgerung lautet, dass theoretisch im nächsten Jahrzehnt noch einmal ungefähr 6 000 der momentan 13 200 Wohnungen weggerissen werden müssten. Das Seko nennt die WK I bis III konsolidierungswürdig und legt fest, das Stadtzentrum sei weiterzuentwickeln. Weiter heißt es: „Die Randbereiche der WK IV und VII und Teile des WK VI sollen mittel- bis langfristig einen flächigen Rückbau und die Umwandlung zu Grünflächen [...] erfahren.“ Ansonsten seien die WK IV bis VII weiter „wichtiger Teil der verbleibenden Neustadt“, während die WK VIII bis X schlicht „Umstrukturierungsgebiet“ heißen.

Optionen möglicher Werkzeuge

Der letzte Seko-Punkt ist mit „Empfehlungen zu Stadtumbauinstrumenten“ überschrieben. Vorgeschlagen wird zum Beispiel eine Entwicklungsstrategie für die Neustadt, die sich auch sozialen Fragen widmet. Zudem soll es eine städtebauliche Rahmenplanung mit Grundvorstellungen zu „stadträumlichen Qualitäten“ geben. Angeregt ist auch, „Alternative Modellprojekte zur (Um)-Nutzung von Wohnblöcken und Rückbauflächen“ zu entwickeln. Allgemein wird eine breite Information und Beteiligung der Öffentlichkeit weiterhin nicht nur für erforderlich gehalten, sondern sogar zum Erfolgsgaranten erklärt. Hingewiesen wird zusätzlich noch auf die Möglichkeit, eine Stadtumbausatzung mit klaren Regeln zu erlassen.

