Das nächste Haus in Zittau fällt Weil die Fördermittel schneller fließen, wurde mit dem Abriss des Doppelhauses in der Bahnhofstraße bereits begonnen.

Das Doppelhaus in der Bahnhofstraße 34/36 in Zittau wird bereits seit Dienstag abgerissen. © Thomas Eichler

Zittau. Die Wohnbaugesellschaft Zittau hat bereits am heutigen Dienstag mit dem Abriss des Doppelhauses in der Bahnhofstraße 34/36 begonnen und ist damit seiner Zeitplanung voraus. Ursprünglich sollte der Rückbau dieses Hauses und drei weiterer Gebäude erst in den kommenden Jahren stattfinden. Jedoch gingen Fördermittelbescheide schneller bei der Stadt ein als erwartet, sodass mit dem Abriss begonnen werden konnte. Die vier Objekte müssen laut Förderbestimmungen bis Ende Oktober verschwunden sein. Der Freistaat unterstütze den Rückbau, um der Stadt Zittau zu helfen, die Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt zu bewältigen, erklärte Uta-Sylke Standke, Geschäftsführerin der Woba. Die Abrissvorhaben Schrammstraße, Dr. Friedrichs-Straße 7, Dornspachstraße 31 und Bahnhofstraße 34/36 werden mit Geldern aus dem Länderprogramm „Rückbau Wohngebäude“ finanziert. (szo)

