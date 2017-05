Nachbarland Das Musterdorf im Umgebindeland Immer mehr Städter suchen Ruhe auf dem Land. Im tschechischen Merboltice finden Sie außerdem ganz besondere Häuser.

zurück Bild 1 von 3 weiter Lucie Sancova kaufte mit ihrem Mann vor elf Jahren ein Umgebindehaus in Merboltice (Mertendorf) und sanierte es behutsam. Von Beginn an engagierte sie sich im Nachbarschaftsverein, der sich um das Zusammenleben im Ort kümmert. © Petr Spanek Lucie Sancova kaufte mit ihrem Mann vor elf Jahren ein Umgebindehaus in Merboltice (Mertendorf) und sanierte es behutsam. Von Beginn an engagierte sie sich im Nachbarschaftsverein, der sich um das Zusammenleben im Ort kümmert.

Die Häuser des früheren Bürgermeisters Rudolf Rößler sind das heimliche Zentrum des Ortes.



Die zwei Umgebindehäuser scheinen verschwörerisch die Köpfe zusammenzustecken, so nahe stehen sie beieinander. Eine Galerie im Obergeschoss sticht durch ihr helles Holz hervor. Sonst verbreiten die Häuser den Charme des Vergangenen, unspektakulär, aber gemütlich. Etwas oberhalb am Hang steht Ondrej Sanc auf dem Balkon einer Villa aus den 1920er-Jahren. Die Kappe hat er leicht in den Nacken geschoben, sein Blick geht in Richtung der Umgebindehäuser, doch er sieht etwas anderes. „Die Häuser waren völlig heruntergekommen, kurz vor dem Abriss“, erinnert er sich an seine Ankunft vor über elf Jahren.

„Wir wollten damals raus aus Usti nad Labem und suchten eine Bleibe auf dem Dorf. Dann fanden wir das Haus, etwas eingerückt, und wussten sofort – das ist es“, erzählt er. Sanc und seine Frau waren die Ersten, die Merboltice (Mertendorf) entdeckten. Das langgezogene Straßendorf liegt im Niemandsland südöstlich von Decin (Tetschen). Mit seinen 13 Umgebindehäusern zählt es heute zu den bekanntesten Dörfern in Tschechien mit dieser für das Dreiländereck so typischen und einzigartigen Architektur und ist aus diesem Grund seit 2005 auch eine dörfliche Denkmalzone.

„Ich bin als Pfadfinder aufgewachsen, für mich ging damals ein Kindheitstraum in Erfüllung“, erzählt Ondrej Sanc von seiner persönlichen Motivation aufs Land zu ziehen. Seitdem baute er eine Ziegenkäserei auf. Doch er hat auch entscheidenden Anteil daran, dass die Umgebindehäuser in Merboltice so behutsam und fachgerecht bewahrt wurden. Denn er sanierte nicht nur sein eigenes Haus, er brachte auch Familie und Freunde in das heute 200-Seelen-Dorf. Eine von ihnen ist Lucie Sancova, die Frau von Ondrej Sancs Bruder. Sie wohnt am oberen Ende des Dorfes in einem riesigen Umgebindehaus. „Für Mann, Frau, Kind, wie wir, ist das eigentlich zu groß. Aber andererseits ist im Winter nur eine Hälfte bewohnbar“, erzählt die 39-Jährige. Denn die zweite Hälfte war früher ein Stall, die Zimmer darüber wurden gewissermaßen durch die Tierwärme beheizt. Auch das Haus von Lucie Sancova sieht bis auf das Dach nicht neu aus. „Das ist auch unser Ziel, dabei haben wir aber fast alle Balken erneuert, das Dach sowieso. Von Wasser und Strom ganz zu schweigen. Doch wir sind noch längst nicht fertig, das ist Arbeit für ein ganzes Leben.“

Die Gemeinschaft zählt

Weder Sancova noch die Familie ihres Schwagers brachten viel Geld mit. Aber da ihre Häuser zusätzlich noch Kulturdenkmäler sind, konnten sie Fördergelder beantragen. „Darauf gibt es keinen Anspruch, aber wir hatten Glück und bekamen 80 Prozent der Baukosten finanziert.“ Und mit den Brüdern Sanc kamen weitere Freunde. Jan Vacik ist Tischler, bewohnt das Nachbarhaus von Ondrej Sanc und kam ursprünglich wie Lucie Sancova aus Prag. Jetzt baut er die Villa oberhalb der beiden Häuser aus, um dort Platz zu schaffen für Fremdenzimmer und ein Café.

Dass in Merboltice außerdem ein ausgewiesener Experte von Umgebindehäusern sowie ein Zimmermann, der auf die Sanierung dieser Häuser spezialisiert ist, wohnen, ist kein Zufall. „Der Zimmermann konnte hier seine Meisterstücke vollbringen, inzwischen ist er in ganz Nordböhmen gefragt. Und der Experte ist der Architekt Tomas Efler, dessen Familie hier schon früher ein Wochenendhaus hatte“, klärt Sancova auf. Inzwischen ziehen aber auch Menschen unabhängig von Familie Sanc in das Dorf, die sich von der Dorfgemeinschaft angezogen fühlen.

Und die ist hier intakt. Das Dorf ist unabhängig und hat noch seinen eigenen Bürgermeister. Hier haben die meisten Menschen noch ihren festen Wohnsitz. Doch egal ob offiziell gemeldet oder Wochenendbewohner, gemeinsam engagieren sich alle im Nachbarschaftsverein Sousedsky spolek. Lucie Sancova hat den Hut auf. „Ich befasse mich auch beruflich mit Projektmanagement, da kann ich dem Verein viel helfen.“ 38 der 200 Einwohner und zusätzlich über 100 Wochenendbewohner sind im Verein aktiv, organisieren Feste wie Fasching, ein Theater- und Filmfestival und engagieren sich für den Wiederaufbau der Kirche, die in den 1970er-Jahren abgerissen wurde. „Dafür sind die großen Umgebindehäuser als Treffpunkte gut, denn wir haben hier kein Kulturhaus oder so etwas“, sagt Sancova. Ein solches könnte die Villa werden, die von Ondrej Sanc und Jan Vacik gerade instand gesetzt wird. Deren Häuser sind so etwas wie das heimliche Dorfzentrum, wohnte hier doch einst der langjährige Bürgermeister Rudolf Rößler. Am kommenden Sonnabend, einen Tag vor unserem Tag des offenen Umgebindehauses, wird es hier einen Keramikmarkt geben. „Außerdem sind sieben Umgebindehäuser zur Besichtigung geöffnet, durch die der Architekt Tomas Efler führen wird“, lädt Sancova zum Besuch ein.

Für dieses Jahr hat der Verein schon neue Pläne. Ein Rudolf-Rößler-Lehrpfad soll entstehen, der das Dorf mit dem Hausberg Strazny vrch und seinem Aussichtsturm verbindet. Dank Rößler gab es auf dem Berg früher ein beliebtes Ausflugslokal. „Das wäre unser Traum, wenn es das irgendwann wieder gibt“, wünscht sich Ondrej Sanc.

