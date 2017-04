Das muss Liebe sein Im Haus bei Familie Winter in Lauterbach steht ein Jubiläum an. Ein ganz seltenes. Gefeiert wird dennoch im kleinen Kreis.

Elli und Gerhard Winter aus Lauterbach haben geschafft, was heute Seltenheitswert hat. Sie sind seit 70 Jahren verheiratet und feiern am 6. April ihre Gnadenhochzeit. Herzlichen Glückwunsch. © Dirk Zschiedrich

Manche Ehen halten nur ein paar Tage oder Monate, die von Elli und Gerhard Winter in Lauterbach schon 70 Jahre. Ein Jubiläum, welches Seltenheitswert hat: Am 6. April wird Gnadenhochzeit gefeiert im Hause Winter. Eher etwas ruhig, ganz in Familie. Schließlich ist das Hochzeitspaar ja auch schon etwas älter: sie 93 Jahre und er 96 Jahre.

„Die silberne und die goldene, auch die diamantene Hochzeit, die haben wir richtig groß gefeiert in der Gaststätte. Jetzt ist das schon ein bissel anders“, sagt Elli Winter und streicht ihrem Gerhard über die Hand. So wie sie es schon so oft in all den Jahren getan hat. Und für das Foto rücken sie noch etwas näher zusammen.

„Na, so gekuschelt haben wir ja schon lange nicht mehr“, sagt Elli Winter und lacht. Natürlich könne sie sich noch genau an den Beginn ihrer gemeinsamen Zeit erinnern. So lange sei das ja nun auch wieder nicht her. Beide haben schon mit jungen Jahren in der Landwirtschaft gearbeitet. Da ist man sich öfters über den Weg gelaufen. Doch dann kam der Krieg und Gerhard Winter wurde eingezogen. „Er hat mir immer so liebe Briefe geschrieben. Damit hat er mich rumgekriegt“, sagt sie. Und sie ist heute noch dankbar und glücklich, dass ihr Gerhard unverletzt aus dem Krieg zurückgekommen ist. Danach ging für beide der Alltag weiter. Acker bestellen, Kühe melken, Hühner füttern, Ernte einfahren.

„Es war eine schwere Arbeit und keine leichte Zeit. Tagsüber war ich auf dem Feld und im Stall und danach kam dann noch die Hausarbeit. Da blieb nicht viel Zeit“, sagt sie. Geheiratet wurde 6. April 1947 im Hause der Braut. Das sei damals so üblich gewesen. Trotz der schlechten Zeit sei es ein schönes Fest mit vielen Hochzeitsgästen gewesen. Ein Bund, der nun 70 Jahre hält. Immer waren sie zusammen, nie lange voneinander getrennt. Auch in der ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft haben sie Hand in Hand gearbeitet. Gewohnt haben sie bereits auf dem jetzigen Hof, dem Geburtshaus von Gerhard Winter. Hier sind auch die Tochter und der Sohn geboren worden.

Selten mal Streit

In der Genossenschaft sei die Arbeit etwas leichter geworden. „Wir konnten sogar in den Urlaub fahren“, erzählt Elli Winter. An der Ostsee seien sie gewesen und auch in Thüringen. Sicherlich habe es in ihrer Ehe auch einmal Höhen und Tiefen gegeben. Doch so richtig gestritten habe man sich nicht. Wenn es grieselte, dann war es wegen der Arbeit.

Die wurde auch mit der Übernahme des Hofes nicht weniger. „Ich konnte den Gerhard doch mit der ganzen Landwirtschaft nicht allein lassen“, sagt Elli Winter. Wie auf dem Dorf üblich, hatte fast jeder ein paar Tiere und einen Acker, der bestellt werden musste. Ans Aufgeben habe man nie gedacht. Und so sind Elli und Gerhard Winter gemeinsam alt geworden.

Im Laufe der Jahre ist die Familie gewachsen. Heute gehören fünf Enkel, acht Urenkel und ein Ururenkel dazu. „Die Namen kann ich mir manchmal nicht mehr alle merken. Da kommt schon mal was durcheinander. Das nimmt mir aber auch niemand übel“, erzählt Elli Winter.

Im Haus wohnen inzwischen vier Generationen unter einem Dach. Jede Lücke sei ausgenutzt. Keine Maus passe mehr rein, sagt die Tochter. Doch eben diese Familienbande seien es, die Elli Winter jung erhalten. Immer komme mal jemand vorbei, beziehe sie ins Alltagsleben mit ein. „Auch wir alten Leute werden da noch gefordert, sehen, dass wir noch gebraucht werden“, sagt sie. Und das mit viel stolz.

