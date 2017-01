Das muss bis November fertig werden Die Stadt hat drei Aufträge für die Sanierung des Napoleonhauses vergeben. Sie kann Geld sparen.

Im Hinterhaus des künftigen Stadt- und Museumshauses gibt es noch viel zu tun. Deshalb haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend Aufträge für den Innenausbau, die Beleuchtung und Tischlerarbeiten vergeben. © Archiv/André Braun

Die Firma Hoch- und Ausbau Gesellschaft Waldheim mbH (HAG) wird den dritten Bauabschnitt des Innenausbaus des Hauptgebäudes des Stadt- und Museumshauses realisieren. Einen entsprechenden Auftrag haben die Mitglieder des technischen Ausschusses am Donnerstagabend vergeben. Das Unternehmen ist mit den Gegebenheiten und den Herausforderungen, die das alte Gemäuer bietet, vertraut.

Denn die Mitarbeiter von Geschäftsführer Ulli Hering haben bereits den Bodenbelag mit Natursteinen hergerichtet. „Ich bin sehr froh, dass trotz öffentlicher Ausschreibung die HSG den Zuschlag bekommen hat“, sagte Michael Wittig, Fachbereichsleiter Ordnung und Bauverwaltung bei der Stadt Waldheim. Es wäre ihm schwergefallen, erst eine neue Firma mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen. „Die HSG hat sich mit besonderer Leistung und besonderem Engagement eingebracht“, so Wittig.

Zu den Leistungen, die das Waldheimer Unternehmen erbringen muss, würden Putzarbeiten, Trockenbau, Verkleidung, Lüftung, Estrichaufbringen sowie das Abhängen der Decken gehören. Die Unterlagen für die aktuelle Ausschreibung hatten laut Michael Wittig acht Firmen angefordert. Vier legten ein konkretes Angebot vor. Das günstigste gab mit reichlich 99 600 Euro die HAG ab. „Die Unterlagen wurden vorab vom Ingenieurbüro Becker aus Waldheim fachtechnisch geprüft“, sagte er. Die Arbeiten sollen laut Unterlagen am 23. Januar – sprich am Montag – beginnen. „Die Mittel dafür stehen haushaltsrechtlich im Haushalt 2016/17 zur Verfügung“, erklärte er.

Sitzgelegenheiten aus Holz

Etwas mehr, als ursprünglich gedacht, muss die Stadt für die Tischlerarbeiten ausgeben. „Die Kostenschätzung lag bei 27 305 Euro, das günstigste Angebot allerdings bei rund 27 970 Euro“, sagte Verena Schneider. Die Kunsthistorikerin hat die museale Nutzungskonzeption für das Haus erstellt. Insgesamt haben sich drei Unternehmen an der Ausschreibung beteiligt. Das teuerste Angebot lag bei über 45 000 Euro. Den Zuschlag hat die Tischlerei Kamprad erhalten. Sie hat ihren Sitz in der Gemeinde Mühlau, die zur Stadt Burgstädt gehört.

Die Mitarbeiter der Firma werden die Ausstellungsarchitektur im Stadt- und Museumshaus gestalten. Hergestellt werden sollen Sockel sowie Wandvitrinen, damit die Ausstellungsstücke in der Kolbe-Ausstellung gut präsentiert werden können, so Verena Schneider. Zudem würden zwei Sitzmöbel getischlert, damit es sich die Besucher an der Multimediastation bequem machen können. Die Pläne und Entwürfe der Tischlerei seien vom Gestaltungsbüro geprüft und für gut befunden worden.

Während dieser Posten etwas teurer wird, kann die Stadtverwaltung an anderer Stelle Geld einsparen – nämlich bei der Installation der Ausstellungsbeleuchtung. „Hier lag die Kostenschätzung bei rund 35 700 Euro“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Die Elektroanlagen Reichenbach GmbH aus Waldheim hat aber nur rund 30 100 Euro veranschlagt. Verena Schneider erklärte: „Es geht ausschließlich um das Licht für das Ober- und das Dachgeschoss. Geplant sind Carrées mit Schienen an der Decke. Dort werden die Strahler – 45 mit sechs Watt und 30 mit zwölf Watt – eingehängt. Damit ist man sehr flexibel.“

Geplant ist die Eröffnung des Stadt- und Museumshauses, das im Volksmund eher als Napoleonhaus bekannt ist, für den 23. oder 24. November. „Wenn ich an den Termin denke, bekomme ich als Laie schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil doch noch unheimlich viel zu tun ist. Aber laut unseren Experten liegen wir im Zeitplan“, sagte Bürgermeister Ernst.

Im Vorderhaus seien alle Arbeiten abgeschlossen, so Michael Wittig vom Bauamt. Ohne ins Detail zu gehen, ließ er durchblicken, dass die geplanten Baukosten wohl deutlich unterschritten werden.

zur Startseite