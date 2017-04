Das „Monument“ verlässt den Neumarkt Knapp zwei Monate war das Kunstwerk mit den drei hochkant aufgestellten Bussen auf dem Dresdner Neumarkt zu sehen. Seit den Morgenstunden wird es abgebaut.

Am frühen Dienstagmorgen haben zwei Kräne begonnen, das Kunstwerk „Monument“, bestehend aus drei Bussen, abzubauen. © Fabian Schröder

Seit 7. Februar stand das „Monument“ auf dem Neumarkt. Am frühen Dienstagmorgen begann nun der Abbau der drei aufrecht stehenden Busse, die das Kunstwerk bilden. Das erste Fahrzeug hing um 7.51 Uhr am Haken und wurde auf einem Tieflader abgelegt.

Zwei Kräne waren um 6 Uhr vor der Frauenkirche in Position gebracht worden, um die Busse einzeln wegzuheben. Das so genannte Anschlagen, das Anbringen der Haken, dauerte etwa eine dreiviertel Stunde. Nacheinander werden die drei Fahrzeuge ohne Motor, Getriebe und Sitze von der Senkrechten wieder in die Waagerechte gebracht, verladen und schließlich abtransportiert. Zum Schluss verschwindet der Betonsockel, auf dem die drei Busse mittels schwerer Stahlträger festgeschraubt waren.

Bis Mittag soll alles geschafft sein. Dann gehen die drei Busse direkt auf die Reise nach Berlin, sagte Christiane Mennicke-Schwarz Chefin des Kunsthauses Dresden, das hinter der Aktion auf dem Neumarkt seht. Vor Ort sind seit dem frühen Morgen auch einige Polizisten, um den Abbau der Busse zu sichern. Zuschauer sind bisher nicht auf den verregneten Neumarkt gekommen.

Bei der offiziellen Übergabe des Kunstwerks kam es zu Tumulten und lautstarkem Protest. Die Busse erinnern an eine Barrikade in der syrischen Stadt Aleppo. Die Verbindung des Kriegs im Nahen Osten mit der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945 stieß teilweise auf Unverständnis.

Links zum Thema „Monument“ kommt zurück nach Dresden

Auch nach der Einweihung sorgten die Aleppo-Busse für viel Gesprächsstoff. Ein Vermittlerteam des Kunsthauses war täglich vor Ort und beantwortete Fragen von interessierten Besuchern und von Kritikern. Die Mitarbeiter hätten sich nach eigenen Angaben vielen Aggressionen stellen müssen. Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wurde angefeindet. Mehr als 1 000 Zuschriften aufgebrachter Bürger habe er in den vergangenen Wochen erhalten, sagte er.

Nach dem Abbau ist vor dem Aufbau: Das Kriegsmahnmal des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni wird nun als Leihgabe an das Berliner Maxim-Gorki-Theater überstellt. Das teilte vergangene Woche das Dresdner Kunsthaus mit. Halbounis Installation soll im Rahmen des dritten Berliner Herbstsalons gezeigt werden. (szo)

zur Startseite