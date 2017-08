Das Mitmachen nicht verlernt Die Typisierungsaktion im Forst war ein riesiger Erfolg. Etwa 600 neue Stammzellenspender ließen sich registrieren.

Die Initiative Kamenz mit Jörg Demski an der Spitze hat ganze Arbeit geleistet. Gemeinsam mit dem Verein für Knochenmark- und Stammzellspende und dem Kamenzer Verein Tomogara konnte man über 600 neue potenzielle Spender begeistern. Das Forstfest war übrigens wieder bestens für eine solche Aktion geeignet. © Rene Plaul

Jörg Demski ist ein bisschen müde. Aber vor allem zufrieden. Er und sein Team von der Initiative Kamenz haben in den letzten vier Tagen Grandioses geleistet. Mit der Typisierungs-Aktion mitten auf dem Forstfestplatz haben sie etwas vorangebracht, was anderen Menschen das Leben retten kann und vielleicht wird. Etwa 600 Freiwillige ließen sich neu in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei registrieren. Und gaben dafür ihre Speichelprobe ab. Das war großes Kino für alle Beteiligten. Vor allem emotional. Denn alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Den meisten kann nur durch eine Stammzelltransplantation geholfen werden. Bis Dienstagabend lagen zwar noch keine offiziellen Zahlen vor, aber darum geht es im Endeffekt nicht an erster Stelle. Natürlich hatte man sich ein großes Ziel gestellt: 1000 Mitmacher! „Aber das war für die eigene Motivation gedacht, und weil man manchmal einfach ein hochgestecktes Ziel braucht“, so Jörg Demski.

Dass am Ende wirklich so viele Leute kamen, stimmte die Organisatoren froh. „Erstaunlicherweise und erfreulicherweise wurden es von Tag zu Tag mehr. Montag war so ein Wahnsinns-Tag. Ganze 180 Typisierungen! Enorm“, freut er sich. Dazu wurde lediglich ein Wangenschleimhautabstrich durchgeführt. Die Gewebemerkmale werden nach der Auswertung im Zentralen Knochenmarkspender-Register gespeichert und stehen so weltweit zur Spendersuche für Leukämiepatienten zur Verfügung.

Viele tolle Gespräche

Auch der in Sachsen agierende Verein für Knochenmark- und Stammzellspende VKS war an allen vier Tagen mit vor Ort. Und Tomogara Kamenz hatte sich rund um Aufbau und Organisation verdient gemacht. Ein Gemeinschaftsprojekt von vielen also. Dies wurde durchaus registriert. Zahlreiche tolle Gespräche bleiben wohl noch lange im Gedächtnis haften. „Es war wirklich erkennbar, dass die Kleinstadt Kamenz auf Freundschaft, Bekanntheit und einfach auch einen gefühlten Zusammenhalt reagiert“, so Demski. „Ich rechne das den Kamenzern hoch an und nicht zuletzt macht das uns alle hier aus“, sagt er. Bereits im vergangenen August hatte er eine Aktion für krebskranke Kinder angeschoben. „Für den Sonnenstrahl auf dem Forstfest“, so hieß der Slogan damals. „Der Zuspruch, die Offenheit, das so gern vermiedene Wort, Krebs als Erkrankung zu artikulieren, sich darüber auszutauschen, wurde angenommen“, so Jörg Demski damals.

Der Steinmetz weiß, wovon er spricht, engagiert sich seit Jahren für das Thema. Seine Tochter Lotte war vier, als der Krebs kam. Ihr Papa hatte am Vorabend seinen 50. Geburtstag gefeiert. Anschließend ging es ihr plötzlich nicht gut. Was in den nächsten Tagen und Wochen folgte, darauf hätte die Familie gern verzichtet. Heute geht es der Kleinen gut und alle sind gestärkt aus dem Ganzen herausgegangen. Das Gefühl, ohnmächtig gegen so eine Krankheit zu sein, will Jörg Demski aber nie wieder erleben. Auch deshalb tut er etwas. Für andere. Und für sich. Die Mitgliedschaft im Sonnenstrahl-Verein Dresden, der sich für krebskranke Kinder einsetzt, reichte ihm nicht. Deshalb schob er die Typisierungsaktion an. Und erreichte die Herzen. „Die Kamenzer brachten ihren Forstfestbesuch aus anderen Städten mit. Mit Interesse, aber auch Scheu, wurde in den Info-Materialien geblättert. Doch genau aus dem Grund sind solche Aktionen wichtig: Wenn das Thema Krebs die Öffentlichkeit erreicht und aufbricht, werden Betroffene freier und ziehen sich nicht so zurück. Zudem macht man auch mehr Möglichkeiten der Behandlung öffentlicher“, sagt Demski. „Ich denke wirklich, dass das Volk so die Politik und Forschung antreiben kann, noch mehr zu tun.“

Die Initiative mit vielen Helfern ist für diesmal durch. „Es war ein großes Herzens-Event für Kamenz und hat deutlich gezeigt, dass viele das Mitmachen nicht verlernt haben!“ Warum macht ihr das eigentlich, fragten einige. So eine Aktion zu planen, brauchte Tage, unzählige Gespräche und Begegnungen, Mithelfer und Geld. Ruhig und ohne Vorwurfsansatz antwortet der Kamenzer: „Wie kann man in einer Welt mit so vielen Aufgaben nichts machen …“

