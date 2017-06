Das missverständliche Parkplatzangebot Auf Heidenaus Internetseite steht ein Antrag auf Anwohnerparken. Einige machen sich Hoffnung – die sich aber nicht erfüllt.

Wer auf der Käthe-Kollwitz-Straße in Mügeln zu spät kommt, muss ein Stück weiterlaufen. Das fällt vor allem Bewohnern des Betreuten Wohnens Sonnenhof schwer. Jetzt hatten sie kurz Hoffnung auf Besserung. Doch ab August wird es noch schlimmer. © Norbert Millauer

Parken in Heidenau – ist kostenlos und trotzdem ein Problem. Stichwort Anwohnerparkplätze. Die Stadt hat immer gesagt, es gibt keine. Das ärgerte vor allem die älteren Bewohner des Sonnenhofes in Mügeln. Nun aber war plötzlich auf der Internetseite der Stadt ein Antrag auf „Erteilung eines Parkausweises“ zu sehen. Die Gelegenheit ließen sich zehn Sonnenhof-Bewohner nicht nehmen. Sie stellten einen Antrag – und bekamen eine Ablehnung.

Die Begründung: Mangel an ausgewiesenen Bewohnerparkplätzen. Trotzdem aber gab es den Antrag. Und zwar, wie Ordnungsamtsleiter Torsten Walther einräumt, nur für sehr wenige Fahrzeughalter. Und zwar für die auf Ernst-Thälmann-Straße, für die aufgrund von Vereinbarungen bei Grundstückstauschgeschäften im Zuge des Ausbaus der Straße Bewohner-Parkplätze ausgewiesen worden. Nur für sie ist das Online-Angebot gedacht. Weil es aber auch andere nutzten, hat es die Stadt von der städtischen Internetseite genommen.

Die Sonnenhof-Bewohner haben in Stadtrat Michael Schürer (Heidenauer Bürgerinitiative) einen Fürsprecher. Schürer denkt an die Bürger und die Stadt. Der nämlich würden Einnahmen entgehen. Der Anwohnerparkplatz kostet für ein Jahr 25 Euro, was zwar sehr wenig ist, sich aber auch summieren würde. Vor allem, weil die Autos und Parkplätze ja vorhanden sind. Die Sonnenhof-Bewohner wollen ja nur sicher sein, dass sie ihr Auto vor dem Haus parken können, was in Mügeln nicht immer so einfach ist. Den Wunsch haben deshalb sicher nicht nur die Senioren.

Ab 1. August wird sich die Situation in Mügeln verschärfen. Voraussichtlich ab diesem Tag wird das halbseitige Gehwegparken verboten. Gleichzeitig wird es an der Emil-Schemmel-Straße 17 neue Parkplätze geben. Das ist Teil des vom Stadtrat für Mügeln beschlossenen Parkkonzeptes. Es prognostiziert: trotz Wegfall kein Defizit. Denn: Es gibt Parkplätze, nur eben nicht immer vor der Haustür. Wobei man wieder beim Problem der älteren Bewohner des Betreuten Wohnkomplexes Sonnenhof ist. Die Stadt spricht von ausreichend Parkplätzen in „durchaus zumutbarer Entfernung“. Das ist zugleich auch ein weiterer Grund für die Ablehnung – neben der Befürchtung, es könnte viele konkurrierende Anträge geben.

Bewohner-Parkausweise gibt es grundsätzlich dort, wo Anwohner wegen Kurzzeitparkzonen und oder gebührenpflichtigen Parkplätzen anders keine Chance hätten. Doch das sei ja in Heidenau nicht der Fall, anders als zum Beispiel in Pirna. Immerhin hat Heidenau den großen Vorteil überall kostenloser Parkplätze.

Die betroffenen Antragsteller, die sich etwas verklappst fühlen, haben noch eine Frage: Warum stellt die Stadt einen Antrag online, wenn er für nur sehr wenige, wie die Stadt ja einräumt, zutrifft? Denen hätte man ihn ja gleich schicken können. So aber seien die Einwohner wieder einmal in Rage gebracht worden. Nun bleibt den Betroffenen nur die Möglichkeit, in Widerspruch zu gehen, sagt Schürer. Bei der Stadt sind bisher jedoch diesbezüglich keine Schreiben eingegangen.

zur Startseite