Das Messer im Bauch noch gedreht?

Wäre das Opfer nach der Tat nicht sofort medizinisch versorgt worden, wäre die Frau unweigerlich gestorben. Sie hätte einen Kreislaufkollaps erlitten, wäre verblutet. Dies sagte am Freitag eine Gerichtsmedizinerin im Messerstecherprozess am Landgericht Dresden. Einem 44-jährigen Meißner wird vorgeworfen, seine damalige Frau im März 2016 vor den Augen der zehn und zwölf Jahre alten Kinder ein Messer in den Bauch gerammt zu haben. Teile des Darmes traten aus dem Bauchraum.

Durch eine Notoperation konnte das Leben der Frau gerettet werden. Die Tochter des Opfers hatte einen Nachbarn alarmiert, der Arzt ist. „Durch die schnelle Hilfe bestand keine Lebensgefahr für die Frau“, so die Gerichtsmedizinerin. Das freilich ist nicht dem Angeklagten zu danken. Dieser kümmerte sich überhaupt nicht um das Opfer, verließ das Haus. Dass seine Frau, von der er inzwischen geschieden ist, schwer verletzt wurde, will er nicht mitbekommen haben.

Nicht klar ist, welches die Tatwaffe war. In der Wohnung wurden zwei Messer gefunden. Eines lag auf einem Stuhl im Wohnzimmer, ein 32 Zentimeter langes Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge fand man in der Küche. Hier fanden sich auch Blutspuren. Es ist wohl die Tatwaffe, wenngleich die Gutachterin feststellt, dass beide Messer dafür in Betracht kommen können. Der Stich war so hart, dass sich sogar die Klinge verformte. Das Opfer hatte sogar noch Glück im Unglück. Wie die Gerichtsmedizinerin sagte, wurde die Hauptschlagader nur knapp verfehlt. Die Wunde ist dreiecksförmig. Dies spreche dafür, dass die Achse der Klinge verändert wurde, der Angeklagte das Messer nach dem Einstich gedreht habe. Es könne aber auch Folge einer Abwehrreaktion des Opfers sein, so die Medizinerin.

Die Notoperation dauerte eine Stunde und 20 Minuten. Es traten Komplikationen auf, sodass der Oberarzt den Chefarzt rief. Der Darm war zu zwei Dritteln durchtrennt, aus der Bauhöhle entfernten die Ärzte rund 300 Milliliter Blut sowie Blutgerinnsel. Zurück bleibt auf dem Bauch eine rund 20 Zentimeter lange Narbe.

Ob die Frau weitere dauerhafte Schäden davontragen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht klar. Grundsätzlich könnten bei Narben unter Umständen ein ganzes Leben lang Schmerzen auftreten. Auch Verwachsungen seien möglich, die zu Darmverschlüssen führen könnten, so die Medizinerin. Wenn alles komplikationslos abheile, sei aber nicht mit dauerhaften Folgeschäden zu rechnen.

Bei der Untersuchung gab die Frau an, vor der Messerattacke von dem Angeklagten gewürgt worden zu sein. Tatsächlich fanden sich am Hals Würgemerkmale. Es gab zwar einen Griff an den Hals, aber kein heftiges und kein langanhaltendes Würgen.

Der Verteidiger bestreitet, dass sein Mandant die Absicht hatte, die Frau zu töten. Auf jeden Fall nahm der Angeklagte bei seiner Tat den Tod seiner damaligen Frau in Kauf. Diese wird nun am kommenden Donnerstag aussagen. Als die Ex-Ehefrau des Angeklagten hat sie zwar ein Aussageverweigerungsrecht, will aber dennoch Angaben machen. Allerdings soll dabei der Angeklagte ausgeschlossen werden. Das hat die Vertreterin der Nebenklage beantragt. Ihre Mandantin sie schwer traumatisiert, habe große Angst vor dem Angeklagten und zittere bereits, wenn sein Name falle. Staatsanwältin und Verteidiger traten diesem Antrag nicht entgegen.

