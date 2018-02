Das Machtwort des Vereinsvorsitzenden der Chorgemeinschaft Wiednitz

Dem Bernsdorfer Bürgermeister Harry Habel (CDU) war die Erleichterung deutlich anzumerken. „Vielen Dank für die beeindruckend offenen Worte“, sagte er, nachdem der Vereinsvorsitzende der Chorgemeinschaft Wiednitz am Donnerstagabend in der Sitzung des Stadtrates eine Erklärung verlesen hatte. „Eine mit dem gesamten Vorstand abgestimmte Erklärung“, wie Ralf Pieczonka ausdrücklich betonte. Der entscheidende Satz dabei lautete: „Sollte der Stadtrat hier und heute die 520 Euro Miete für den Chor beschließen, so wird der Chor zustimmen.“ Dass ihm das nicht leichtfällt, merkte der Vereinschef im gleichen Atemzug an, denn die Erhöhung der Nutzungsgebühr für den kleinen Saal im Vereinshaus „Jägerhof“ in Wiednitz von bislang 120 Euro auf künftig 520 Euro im Jahr hat zur Folge, dass sich auch der Chorbeitrag erhöhen wird – um 50 Prozent.

Nach dem Einlenken des Chors fiel es den Stadträten nicht schwer, die Gebühren-Erhöhung zu beschließen. Bei zwei Gegenstimmen geschah das mit großer Mehrheit. Zuvor war ein bereits in der Dezember-Sitzung des Stadtrates gestellter Antrag von Horst Schulze (Die Linke) abschlägig beschieden worden. Der Stadtrat aus Wiednitz, der auch Mitglied der Chorgemeinschaft ist, wollte gern, dass die Nutzungsgebühr auf 360 Euro festgelegt wird. Diese Summe komme zusammen, so argumentierte er, wenn die Nutzung der Küche im „Jägerhof“ aus der Saal-Gebühr herausgerechnet wird. Da der Chor die Küche nicht nutzt, sollte er auch nicht dafür bezahlen.

Das allerdings gehörte nicht zur Vereinbarung, die Ralf Pieczonka bereits im vergangenen Jahr mit dem Bürgermeister getroffen hat, nachdem aus den ursprünglich im Raum stehenden 1 350 Euro Miete die nun beschlossenen 520 Euro geworden waren. „Über diesen Betrag einigte ich mich mit Herrn Habel, um die Situation nicht eskalieren zu lassen“, ließ der Vereinschef am Donnerstag im Stadtrat wissen. „Auch sollte damit dokumentiert werden, dass wir keine Sonderbehandlung gegenüber allen anderen Vereinen möchten.“ Im Detail sei vereinbart worden, dass mit den 520 Euro pro Jahr alle Proben und Sonderproben abgegolten sind. Damit nicht genug: „Wir einigten uns auch darüber, dass wir einen 10-Jahres-Vertrag bekommen, mit einer Anpassungsklausel nach fünf Jahren.“ Sollte der Chor aus Altersgründen schrumpfen, wird der Wechsel in den kleineren Klubraum im „Jägerhof“ ermöglicht. „Weiterhin einigten wir uns darauf, dass Herr Habel uns aktiv bei der Sponsorensuche hilft, um die Situation im Chor zu entspannen.“ Zudem habe der Bürgermeister zugesagt, dass die Stadt dem Chor entgegenkommen werde, sollte dieser einmal in eine finanzielle Schieflage geraten.

Abschließend erklärte Ralf Pieczonka den Willen des Chors, die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Ortschaftsrat Wiednitz, wie sie vor dem Trubel bestand, wieder aufnehmen und nach Möglichkeit weiter vertiefen zu wollen. (rgr)

