Das macht Gin Ein Meißner verbindet Dresdner Kult-Bars mit einer neuen Tour. Die Gäste fahren darauf ab, ohne selbst fahren zu müssen.

Der Hauptdarsteller der Dresdner Juniper-Jack-Nacht: Sachsens erster London-Dry-Gin. © Clemens Lutz

Vielleicht ist es zu heiß? In Dresdens Kneipenmeile rund um die Weiße Gasse steppt nicht gerade der Bär. Es geht ungefähr so geruhsam zu wie in der Fußgängerpassage von Bad Harzburg im Herbst. Ein paar ältere Damen räumen gerade ihre Plätze vor der Trödelschänke. Gegenüber beim Türken Ocakbasi sind etliche Tische leer.

Gleich um die Ecke erregt ein putziges weißes Gefährt die Aufmerksamkeit der Passanten. Vom Aussehen her könnte es eine Art Stretch-Vespa sein. Tatsächlich handelt es sich um ein sogenanntes E-Tuk. Angelehnt an asiatische Autorikschen, allerdings rein elektrisch betrieben, soll es an diesem Abend vier Dresdner Kult-Bars miteinander verbinden: Karl-May-Bar, Meatery, Sonderbar und Gin House.

Nur keine Schwellenangst. In der Meatery Bar des Gewandhaus Hotels umfängt den Eintretenden angenehme Kühle. Das Halbrund der Theke präsentiert sich dicht umlagert. Chef Markus Leike ist voll in seinem Element. Die Eiswürfel rasseln im Shaker. Die Bewegungen des Mannes hinter dem Tresen wirken so rund und harmonisch, als ob er gerade ein Trainingseinheit Tai Chi absolviert. Nur einen Moment später fließt der Basil Smash ins Glas. Grün wie ein Smaragd schimmert der Drink aus Gin, Zucker, Zitronensaft und Basilikum in der Abendsonne. Das gibt dem Genießer das Gefühl, einen Gemüse-Smoothie zu trinken und sich und seiner Gesundheit etwas besonders Gutes zu tun.

Der erste Schluck belehrt schnell eines Besseren: Die Wacholderbombe explodiert auf der Zunge. Wacholderbombe? Gegenüber am Tresen lehnt einer ihrer zwei Väter, der Dresdner Unternehmer und Schöpfer des ersten sächsischen London-Dry-Gins Jörg Fiedler. 2015 brachte er zusammen mit Destillateurmeister Siegbert Hennig von der Meißner Spezialitätenbrennerei Prinz zur Lippe diese ganz besondere Spirituose auf den Mark. Seinem Juniper Jack wird nach dem Destillieren nichts mehr hinzugefügt. Das Getränk bezieht seinen Geschmack ausschließlich aus den Zutaten, welche im Ansatz enthalten sind: Wacholder, Brombeere, Orange, Koriander, Wermut, Limone und Minze. Zwei Jahre beständigen Tüftelns und Kostens hatte es zuvor gebraucht, bis Fiedler und Hennig die ihrem Geschmack nach richtige Mischung herausgefunden hatten.

Was lange währt, wird gut. Qualität setzt sich durch. Juniper Jack gibt es mittlerweile in der vierten Auflage. Der nicht unbedingt preiswerte London-Dry aus Sachsen hat sich einen Stammplatz in gehobenen Dresdner Bars erobert, und nun verbindet er sie sogar. „Die Ausgangsidee war, mal etwas gemeinsam zu machen“, sagt Jörg Fiedler. Nicht, dass Markus Leike vom Gewandhaus, Waldemar Bornemann vom Gin House, Niko Pavlidis von der Karl-May-Bar sowie die Kollegen von der Sonderbar spinnefeind miteinander wären; eine Kuschelgruppe bilden sie aber auch nicht. Insofern mag es gut gewesen, dass Fiedler als Außenstehender das Band knüpfte und die Organisation übernahm. Ziel sei es gewesen, den Gästen einen unbeschwerten Abend in bis zu vier Dresdner Bars zu ermöglichen. Nach und nach kam eins zum anderen. Der Meißner Künstler Kay „Leo“ Leonhardt erklärte sich bereit, sein Atelier für eine Nacht ins Gewandhaus zu verlegen und Flaschen zu signieren. Falknerin Lisa mit Uhu Paul und Magier Thorsten Happel stießen dazu. Fertig war das Programm.

Vielleicht ist es einfach nur zu langweilig auf Dresdens Kneipenmeile rund um die Weiße Gasse? In der Karl-May-Bar herrscht mittlerweile dichtes Gedränge. Der Organisator der Kochsternstunden Clemens Lutz wird später über Facebook zu Protokoll geben: „Klasse Idee! Tolle Drinks! Ich freue mich auf das nächste Event!“ Musik für die Ohren von Bar-Tour-Vater Jörg Fiedler. „Die ersten Eindrücke sind einheitlich positiv. Die Bereitschaft, das zu wiederholen und fortzusetzen, ist sehr groß“, sagt er.

