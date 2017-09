Das lympische Feuer hinausgetragen Die Kirmes ist der Höhepunkt des Jahres. Es gibt Tanz, Schlager, Schaustellerbetrieb und das beliebte Moritzrennen.

Das lympische Komitee geht am Sonnabend mit dem lympischen Feuer auf Wanderschaft. 19 Uhr wird es in Seeligstadt erwartet. © PR

Die Fischbacher Kirmes ist wohl das bekannteste Volksfest der kleinen sächsischen Gemeinde Arnsdorf. Zugegebenermaßen – es kommt nicht ganz an das derzeit stattfindende Oktoberfest in München heran, dennoch strömen an dem Kirmes-Wochenende Tausende Besucher nach Fischbach. Und die Stimmung ist sicherlich genauso gut, wie in der bayrischen Hauptstadt. Und das Wichtigste: Es geht bald wieder los! Schon am morgigen Sonnabend entzünden die Mitglieder des lympischen Komitees um 13 Uhr auf der Festwiese per Sonnenkraft und Lupe das lympische Feuer. Anschließend geht die Fackel auf Wanderschaft, um noch am gleichen Abend an die Titelverteidiger der letzten lympischen Spiele übergeben zu werden. Sprich: Der Weg führt das Komitee zur Reisegruppe Wolfgang aus Seeligstadt. Zwischenstopps werden unter anderem in Kleinröhrsdorf an der Lux Oase (14.30 Uhr), in der Pfarrgemeinde Großröhrsdorf (15.30 Uhr) sowie in Bretnig-Hauswalde beim Dorffest (16.30 Uhr) eingelegt. 19 Uhr wird das Komitee mit dem lympischen Feuer im Seeligstädter Eisstadion erwartet.

Und danach heißt es noch sechsmal schlafen, bevor am Freitag, dem 29. September, die Fischbacher Kirmes startet. Und gleich am ersten Abend soll das Festzelt richtig beben. Denn ab 19.30 Uhr laden die Veranstalter zur Schlagernacht. Zuerst steht die Sängerin Nora Louisa auf der Bühne, die durch Hits wie „Komm flieg mit mir“ Bekanntheit erlangt hat. Später am Abend soll dann kein Tanzbein mehr ruhig bleiben. Denn dann will der Sänger Kevin, der nahezu perfekt Andreas Gabalier doubelt und bereits im Februar beim Arnsdorfer Karneval die Massen begeisterte, das Festzelt zum Kochen bringen. Der Eintritt an diesem Abend kostet fünf Euro.

Interessante Disziplinen

Am Sonnabend können sich die Besucher auf die lympischen Spiele freuen. Ab 16.30 Uhr treten die angemeldeten Athleten aus aller Welt an, um sich in Disziplinen wie dem Milchkannenweitwurf oder dem Mistkarrenwettrennen zu messen. Wer ganz spontan ist und sich diesen einzigartigen Wettkampf nicht entgehen lassen will, kann sein Team mit mindestens fünf Athleten noch bis heute bei Jörg Winkler (Telefon: 0163/7352652) anmelden.

Ebenfalls spannend wird es am Sonntag beim Moritzrennen, das 15.30 Uhr startet. Dabei liefern sich zahlreiche Teams mit ihren skurril gestalteten Einachstraktoren ein spannendes und unterhaltsames Rennen. Neben den bekannten Höhepunkten der Fischbacher Kirmes gibt aber noch viele andere Programmpunkte, wie zum Beispiel das Vogelschießen, eine Gehsportveranstaltung, ein Festgottesdienst, ein Lampionumzug sowie ein buntes Programm für die kleinen Kirmes-Besucher. Wer also dabei sein möchte, sollte sich das kommende Wochenende freihalten. Die Feierlichkeiten finden auf dem neuen Festplatz an der Stolpener Straße kurz vor dem Ortsausgang Fischbach in Richtung Arnsdorf statt.

Das komplette Programm finden Sie im Internet unter www.kirmes-fischbach.de

