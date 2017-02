Das Lückenhaus wird bald fertig In der Bahnhofstraße bleiben viele Neugierige stehen. Im Haus beginnt jetzt der Innenausbau. Ein zweiter Laden soll folgen.

Draußen passiert derzeit am Lückenhaus in der Bahnhofstraße nicht viel. Der Innenausbau läuft auf Hochtouren für Wohnungen und einen zweiten Laden.

Na endlich, sagen viele und freuen sich, dass die Lücke in der Bahnhofstraße zunehmend bebaut wird. Das Haus Bahnhofstraße 22 wird jetzt mit dem leeren Grundstück daneben verbunden.

Der Bauherr hat nach der Bodenuntersuchung das Grundstück beräumt. Alte Mauerreste wurden abgerissen. Die Bodenfläche wurde für den neuen Anbau gründlich verfestigt.

An der Fassade, wie auch im Hof ist jetzt deutlich zu erkennen, was der Besitzer, ein Bauunternehmer aus Dresden, vorhat. Im Erdgeschoss sind zwei Läden vorgesehen. Einer davon ist bereits vor Weihnachten bezogen worden. Ein Feinkosthändler aus Sizilien bietet hier seine Ware feil. Laut Hausbesitzer und Vermieter würden die Geschäfte schon recht ordentlich laufen. Anwohner und Kunden in der Bahnhofstraße begrüßen die neue Ansiedlung.

Für das zweite Geschäft werde noch ein Betreiber gesucht, so der Bauherr. Es gebe bisher zwei Bewerbungen. Deren Konzept werde noch geprüft.

Über den Läden sind vier Wohnungen inzwischen in den Grundrissen gut verkennbar. Zwei der Wohnungen haben Größen von rund 130 Quadratmetern, die zwei oberen Wohnungen von rund 100 Quadratmetern. Vermietet werden die Wohnungen über einen Radebeuler Makler. Dort, so der Besitzer, würden bereits mehr Nachfragen vorliegen als Wohnungen vorhanden sind. Die Mieten, heißt es, würden kalt bei 8,50 Euro beginnen.

Der Bauherr möchte gern Familien als Mieter haben und sagt, dass er die Kaltmiete für die großen Wohnungen nicht zu hoch ansetzen wolle, in der Hoffnung, seine Mieter bleiben dann auch länger im Haus. Vergrößert wurde die Wohnfläche auf den Etagen vor allem auch über Anbauten an der Südseite auf der Lückenfläche. Von diesen Anbauten aus führen Türen zu den Balkonen, die eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern haben.

Zu jeder Wohnung werde ein Balkon gehören. Auch Stellplätze sind vorgesehen. Direkt unter dem untersten Balkon solle Platz für vier Fahrzeuge sein. Die monatliche Stellplatzmiete ist mit 35 Euro angegeben. Möglicherweise würden zwei weitere Autostellplätze im Hof eingerichtet. Die Fläche soll gepflastert werden, damit die Fahrzeuge hier wenden können. Zur Bahnhofstraße hin ist ein aufschiebbares Tor geplant.

Die aufwendigste Arbeit war der komplett neue Aufbau des Daches. Das alte Dach war undicht, es regnete herein. Die alten Balken und auch die oberen Dielen sind durch die Feuchtigkeit morsch geworden. Alles musste herausgerissen und neu eingesetzt werden. Im Dach soll es noch schwenkbare Fenster geben.

Durchs gesamte Haus zieht sich bereits ein Rauchabzug. Jede Wohnung werde einen offenen Kamin bekommen. Ansonsten wird mit Brennwertkessel per Gas geheizt. Die Bäder bekommen eine Fußbodenheizung. In den Wohnräumen sind Wandheizkörper geplant.

Die Haustechnik und Stromanschlüsse sind vom Keller – wo jeder Mieter einen Abstellraum bekommt – ins Erdgeschoss verlegt worden. Der Bauherr wolle damit verhindern, dass bei Elbehochwasser und vordringendem Grundwasser Schäden und Ausfälle entstehen können.

Wer genau hinschaut, erkennt hinter dem Gerüst und den Planen bereits die wiederhergestellten Sandsteingesimse und die Farbe der Fassade – ein Terrakottarot. Es ist erst der erste Anstrich. Ein Zweiter, abschließender solle kurz vor dem Ende der Bauarbeiten folgen. Auf den Hofseiten wird die Fassade noch gedämmt. Die Fenster bekommen Jalousien. Ein kleiner Garten wird auf der Ostseite angelegt, wo auch der Hauseingang ist. Der Bauherr habe das Ziel, ab April die Wohnungen bezugsfertig anbieten zu können.

