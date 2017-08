Das Löbauer Grün muss der Toilette weichen An der Stadtmauer am Neumarkt ebnen Bauarbeiter einen Teil der Grünfläche ein.

Löbaus Gäste am Tag der Sachsen müssen auch mal. An der Stadtmauer am Neumarkt ebneten Bauarbeiter deshalb am Mittwoch einen Teil der Grünfläche ein. Die Fläche wird mit Mineralschotter befestigt und nimmt dann einen Toiletten-Container auf. Auch nach dem Tag der Sachsen wird die Fläche weiter genutzt als Standplatz für Container der Kreisverkehr-Baustelle. Die Bauarbeiten gerieten am Nachmittag etwas ins Stocken, weil der Bagger einige Kabel im Erdreich durchtrennte. Laut Auskunft des Baggerführers war die Kabeltrasse nicht im Plan eingezeichnet. Ein Stromkabel für die Straßenbeleuchtung hat die Stadt umgehend reparieren lassen. Die Funktion eines zweiten beschädigten Kabels musste erst ermittelt werden. Möglicherweise handelte es sich dabei um ein altes, nicht mehr genutztes TV-Signalkabel. (szo)

