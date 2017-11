Das letzte Urteil Viele schwere Fälle hat das Uno-Kriegsverbrechertribunal verhandelt. Der Letzte ist besonders.

Slobodan Milosevic: War wegen Kriegsverbrechen angeklagt, starb 2006 vor der Urteilsverkündung.

Ratko Mladic: Muss lebenslang in Haft. Er wurde wegen Kriegsverbrechen in Bosnien schuldig gesprochen.

Radovan Karadzic: Wurde wegen Verbrechen in Sarajevo und Srebrenica zu 40 Jahren Haft verurteilt.

Zumindest für Kroatiens Landesmutter Kolinda Grabar Kitarovic gibt es an der Unschuld des Angeklagten im fernen Den Haag keine Zweifel. Der Beitrag von General Slobodan Praljk „zur Verteidigung von Kroatien und Bosnien und Herzegowina“ sei „von großer Bedeutung“ gewesen, ließ die Präsidentin kürzlich in einer Grußbotschaft wissen. Völlig anders bewertet das Uno-Kriegsverbrechertribunal dessen Wirken als Kommandant der bosnisch-kroatischen Armee (HVO) während des Bosnienkriegs (1992–1995): Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen die Genfer Kriegsrechtskonvention war der heute 72-Jährige 2013 in erster Instanz zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Am Mittwoch wird das Uno-Tribunal sein letztes Urteil vor dem Ende seines Mandats am 31. Dezember verkünden. Mit Spannung wird der Ausgang des Berufungsverfahrens gegen sechs führende Politiker und Militärs des einstigen Parastaats Herceg-Bosna auch im benachbarten Kroatien erwartet. Denn in erster Instanz hatte das Gericht die Angeklagten wegen schwerer Kriegsverbrechen an muslimischen Bosniaken nicht nur zu insgesamt 111 Jahren Haft verdonnert, sondern auch die von Zagreb dementierte Verwicklung in den Bosnienkrieg klar bestätigt: Ausdrücklich benannte das Tribunal Kroatiens verstorbenen Staatsgründer Franjo Tudjman als Teil einer „gemeinsamen kriminellen Vereinigung“ mit dem Ziel der Vertreibung der Muslime aus Herceg-Bosna.

Beim Ausbruch des Bosnienkriegs hatte die HVO zunächst Bosniens Regierungsarmee im Kampf gegen die Truppen der bosnischen Serben (VRS) unterstützt. Doch ab 1993 begannen in der Herzegowina die Spannungen zwischen den bosnischen Kroaten und muslimischen Bosniaken zu einem offenen Konflikt zu eskalieren. Mit der Unterstützung Zagrebs forderte die HVO die Regierungsarmee zunächst zum Rückzug aus den von den bosnischen Kroaten beanspruchten Gebieten auf. Auf die Weigerung Sarajevos reagierte die HVO zwischen Mai 1993 und Januar 1994 mit heftigen Angriffen auf die geteilte Stadt Mostar und ethnische Vertreibungen: Hunderte von muslimischen Bosniaken wurden getötet, Tausende vertrieben.

Es sind weniger die von der HVO begangenen Kriegsverbrechen von Ahmeci und Vitez, sondern der Vorwurf der Mitverantwortung des Mutterlands, der Kroatiens Öffentlichkeit beschäftigt: Ziel Zagrebs sei die Schaffung eines ethnisch gesäuberten Gebildes gewesen, das bei einem Zerfall Bosniens ans Mutterland angegliedert werden oder als autonomer Teilstaat enge Bindungen zu Kroatien haben sollte, so die Richter in erster Instanz.

Schon im Prozess gegen General Ante Gotovina hatte das Tribunal Ex-Präsident Tudjman in erster Instanz als Angehörigen einer kriminellen Vereinigung zur Vertreibung der Serben aus der Krajina bezeichnet, den Vorwurf aber im Berufungsurteil 2012 fallen lassen. Nun hofft Zagreb auf ein ähnliches Szenario. Doch mit einem Freispruch für die Angeklagten ist dieses Mal nur schwerlich zu rechnen. Auch die von der Anklage vorgelegten Gesprächsprotokolle und Geldanweisungen haben den Vorwurf der Kontrolle und Steuerung der HVO durch Zagreb eher bestätigt als entkräftet. „Kroatien erwartet das Urteil über Herceg-Bosna mit böser Vorahnung“, titelte am Montag düster die Zeitung Novi List.

