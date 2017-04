Das letzte Spiel Johannes Hönicke hört nach über 20 Handball-Jahren in Großenhain auf. Mit Wehmut, aber endgültig, sagt er.

Einsatzstark, keinen Ball verloren geben: So kennen die Fans und die Konkurrenten der SG Zabeltitz/Großenhain Kreisspieler Johannes Hönicke (Bildmitte/rotes Trikot)). Der knapp 30-Jährige steht am Sonntag zum letzten Mal als Aktiver auf dem Parkett. Foto: Brühl

Wenn am Sonntag in der Großenhainer Rödertalhalle der letzte Pfiff ertönt, dann zieht Johannes Hönicke das Trikot des Handball-Verbandsligisten SG Zabeltitz/Großenhain zum letzten Mal aus. Nach über 20 Jahren im aktiven Sport beendet der knapp 30-Jährige seine Karriere. „Ich bin an einem Punkt, wo es mir schwerfällt, mich noch einmal zu motivieren“, sagt Johannes Hönicke. Das hat er seinem Trainer und auch der Mannschaft schon vor geraumer Zeit gesagt, zumal sich auch gesundheitliche Probleme in Gestalt eines rheumatischen Infektes meldeten. „Es hat auf jeden Fall nichts mit der Mannschaft zu tun“, macht der hochaufgeschossene Kreisspieler und Abwehrstratege klar.

Hinter ihm und der Mannschaft liegt eine überaus schwierige Saison in der Ost-Staffel der Verbandsliga. „Wir sind mit einem ziemlich kleinen Kader reingegangern und hatten dann auch einige Langzeitverletzte“, so Johannes Hönicke. Deshalb hagelte es vor allem zur Saisonmitte ein paar heftige Niederlagen. „Wenn alle Spieler einsatzbereit waren, haben wir aber auch gut gespielt“, schränkt er ein. Ein gesicherter Mittelfeldplatz wäre durchaus machbar gewesen.

So aber kämpfte die Spielgemeinschaft quasi bis zum letzten Spieltag gegen den drohenden Abstieg. Der scheint zwar inzwischen gebannt, könnte mit einem Sieg im abschließenden Spiel gegen den Radebeuler HV auch zu 100 Prozent abgewendet werden. Sicher ist das aber erst, wenn auch die Mitteldeutsche Oberliga ihre Saison beendet hat, so Staffelleiter Klaus Vetter (siehe Info-Kasten).

„Für mich war es die definitiv schwierigste Saison in der Verbandsliga“, blickt Johannes Hönicke auf die letzten vier Jahre zurück. Denn der verheiratete Vater eines Sohnes musste sehr viele Dinge unter einen Hut bringen. Wohnsitz in Dresden, Arbeitsplatz in Nossen, Trainingsort Großenhain – die Pendelei hat geschlaucht, auch wenn es von Dresden nach Großenhain Fahrgemeinschaften unter den Spielern gab. Die Wochenenden wiederum gehörten dem Handball mit den teilweise anstrengenden Reisen zu Auswärtspartien. „Da geht immer ein ganzer Tag drauf“, sagt Johannes Hönicke. Trotzdem ergänzt er sofort: „Verbandsliga hat Spaß gemacht.“

Dass er jetzt den Handballsport endgültig an den Nagel hängt, mag man ihm ja eigentlich nicht so recht abnehmen. Schließlich hat er in Dresden ja eine ausgesprochene Handball-Hochburg vor der Haustür. Johannes Hönicke winkt ab. „Dresden kann ich nicht. Ich habe ja nur in Großenhain gespielt“, sagt er schmunzelnd. Natürlich werde er nicht komplett „weg“ vom Handball sein. So hofft er, dass Bruder Jonas – mehrmaliger Jugendmeister mit dem SC DHfK Leipzig – kommende Saison mit dem Zweitliga-Team aus Dessau beim wahrscheinlichen Aufsteiger HC Elbflorenz gastiert. Und vielleicht sieht man ihn ja auch wieder als Schiedsrichter auf dem Parkett. „Das hat mir immer Spaß gemacht“, so Hönicke.

Um die Zukunft der SG Zabeltitz/Großenhain macht er sich trotzdem so seine Gedanken. Neben ihm wird es wohl noch ein paar Abgänge aus der 1. Mannschaft geben. Und aus dem eigenen Nachwuchs komme derzeit zu wenig hoch. Aber bei allen Unwägbarkeiten habe die Spielgemeinschaft vor allem eins immer geprägt: „Wir haben zusammengehalten.“

An das letzte Spiel am Sonntag mag Johannes Hönicke am liebsten noch gar nicht denken. Trotz einer leichten Verletzung will er auf dem Parkett nochmal alles geben, um das Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben. Und danach ist Schluss mit dem aktiven Handball. Endgültig. Ein Comeback? „Kann ich ausschließen“, sagt Johannes Hönicke. Und fügt hinzu: „Es wird auch ohne mich irgendwie gehen.“

zur Startseite