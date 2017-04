Das letzte Mal zum Kapitän gewählt Für vier Stellen in der Leitung der Gemeindewehr hat es acht Bewerber gegeben. Das Ruder behält Bernd Starke in der Hand.

Bernd Starke ist mit großer Mehrheit zum Gemeindewehrleiter von Leisnig gewählt worden. In fünf Jahren will er „abdanken“. © André Braun

Fast auf die Minute genau vier Stunden hat die Jahreshauptversammlung aller Leisniger Ortsfeuerwehren gedauert. Unter anderem auch deswegen, weil eine neue Gemeindewehrleitung zu wählen war. Das Ergebnis fiel teilweise überraschend aus. Obwohl es acht Kandidaten für die vier Stellen in der Feuerwehrleitung gegeben hat, erhielten nur drei Bewerber die erforderliche Stimmenmehrheit der anwesenden, wahlberechtigten Mitglieder.

Zur Wahl gestellt hatten sich Gunnar Gasteiger, Marko Gentzsch, René Gentzsch, Matthias Haferkorn, Frank Heinzmann, Frank Irmscher, Mario Näther und Joachim Schmidt. Mehr als 60 Stimmen erhielten Gunnar Gasteiger (92) aus Meinitz, René Gentzsch (80) aus Leisnig und Joachim Schmidt (70) aus Naundorf. Ihr Chef als Gesamtwehrleiter heißt die nächsten fünf Jahre noch einmal Bernd Starke.

Der 60-jährige Leisniger setzte sich mit 80 Stimmen gegen seinen Mitbewerber Mario Näther aus Wiesenthal durch, der 36 Stimmen erhielt. Dass Näther nach diesem Ausgang noch als Mitglied der Gesamtwehrleitung kandidierte, gefalle einigen nicht, wie Wahlleiter Uwe Dietrich vom Ordnungsamt sagte. Auch bei den Wahlen der Ortswehrleitungen habe es gelegentlich Doppelkandidaturen gegeben. Das regele die Satzung genauso wenig wie andere Details. Bis zur Wahl 2022 sind deshalb aus Dietrichs Sicht Änderungen nötig.

Bernd Starke bedankte sich für das Vertrauen. Schon 25 Jahre steht er nicht nur an der Spitze der Leisniger Ortswehr, sondern aller Abteilungen der Leisniger Feuerwehr, die 2012 durch den Anschluss von Bockelwitz auf acht Abteilungen mit 227 Feuerwehrangehörigen gewachsen ist. Starke selbst sieht sich als eine Art Kapitän, der das Schiff Feuerwehr mit einem guten Team auf der Brücke zu steuern hat – allerdings nur noch auf absehbare Zeit. „In fünf Jahren ist wirklich Schluss“, kündigte Starke an, weniger Verantwortung übernehmen zu wollen.

Bis zur Wahl 2022 stehen große Aufgaben an – nicht nur in Sachen Nachfolgersuche. In Bockelwitz sollen ein neues Gerätehaus gebaut und drei Abteilungen zu einer zusammengeführt werden. Die Kameraden müssen bei der Stange gehalten, neue gewonnen und ausgebildet werden.

