Das letzte Mal baden Wasserratten kommen an diesem Freitag noch in den Freibädern in Schmölln und Burkau auf ihre Kosten.

Das Freibad in Burkau ist noch an diesem Freitag geöffnet. © Steffen Unger

Die Freibäder in Schmölln und Burkau haben an diesem Freitag den letzten Tag in dieser Saison geöffnet. Noch bis 19 Uhr können Besucher jeweils zum Schwimmen kommen. Die Wetteraussichten sind für Freitag noch gut. Es ist größtenteils sonnig und die Temperaturen könnten am Nachmittag auf sommerliche 25 Grad steigen.

Ab Sonnabend sind die Freibäder in Steinigtwolmsdorf und Burkau dann aufgrund fallender Temperaturen endgültig geschlossen, hieß es von den Schwimmmeistern auf Anfrage. Die beiden Bäder waren in den vergangenen heißen Tagen in die Verlängerung gegangen und profitierten damit von zahlreichen neuen Besuchern. Die Bäder in Schmölln und Bischofswerda hatten ihre Saison schon Ende August bzw. am 4. September beendet. (cm)

