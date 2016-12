Das letzte Licht Auf der Kirchstraße verwinden die beiden Solar-Straßenlaternen. Doch es soll nicht lang dunkel bleiben.

Die beiden solarbetriebenen Straßenlaternen auf der Kirchstraße wurden am Dienstag abgebaut. Die Stadt braucht Platz zum Bauen. © Eric Weser

Lange Gesichter auf der Kirchstraße: Viele Anwohner haben am Dienstag dabei zugesehen, wie die beiden einzigen Straßenlaternen zwischen Strehlaer Straße und Steinstraße demontiert wurden. „Das kann doch nicht wahr sein“, sagt eine Anwohnerin. „Es ist doch sowieso schon so dunkel.“ Ihr größter Wunsch zu Weihnachten sei es, dass so schnell wie möglich neue Laternen aufgestellt werden.

Mindestens zwei Monate wird sich die Anwohnerin nun gedulden müssen. „Kirchstraße, Dammweg und Gartenweg werden in den Jahren 2017 und 2018 umfassend instand gesetzt“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Dazu gehöre dann auch eine moderne Beleuchtung. Der Baubeginn sei für Ende Februar des neuen Jahres festgesetzt worden. „Vorher müssen aber die beiden von der Esam aufgestellten Lampen entfernt werden, um Baufreiheit zu schaffen.

Denn in der Frostperiode könnte das unter Umständen problematisch werden“, so der Stadtsprecher. Der Baubeginn solle keinesfalls durch die Witterung gefährdet werden. Deshalb habe die städtische Tochtergesellschaft Esam in Absprache mit der Stadt entschieden, den Abbau schon jetzt zu erledigen. „Das wurde den Anwohnern von der Esam auch im Vorfeld mitgeteilt. Es kam jetzt also für niemanden überraschend. Mit dem Ausbau der Straße wird das Gesamtproblem dann aber grundsätzlich behoben“, sagt Uwe Päsler.

Protest mit Fackeln

Das Thema Straßenbeleuchtung ist an der Kirchstraße eine heikle Angelegenheit. Nachdem die maroden Masten aus DDR-Zeiten abgebaut wurden, gab es lange Zeit überhaupt kein Licht. Neue Laternen wurden nicht gebaut, da nicht alle Anwohner bereit waren, Straßenbaubeiträge zu zahlen. Bei einer Abstimmung hatte sich ein Großteil der Kirchenstraßen-Bewohner daher gegen den Ausbau ausgesprochen.

Im Dunkeln wollten die Anwohner allerdings auch nicht sitzen: Es folgten Briefe ans Rathaus und Protest mit Fackeln, die die Straße zumindest zeitweise erhellten. Vor diesem Hintergrund ist auch das Gröbaer Lichterfest entstanden – eine Tradition, die bis heute fortlebt. Schließlich installierte die städtische Tochtergesellschaft Esam 2012 solarbetriebene Laternen – ein Pilotprojekt in Riesa. Die Idee dahinter: Das Unternehmen stellt Beleuchtung auf und sorgt für Wartungen und Reparaturen, die Stadt zahlt dafür Miete an die Esam. Doch das hat sich offenbar nicht durchgesetzt. An anderer Stelle, etwa Am Hang, entschied sich die Stadt, selbst zu investieren.

Diesmal führte an der Kirchstraße aber kein Weg an Ausbaubeiträgen vorbei. „Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden Beiträge fällig, für den Straßenbau nicht“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Der Grund dafür sei, dass für den Straßenausbau Fördermittel fließen. Diese zahlt der Freistaat noch immer für die Beseitigung der Hochwasserschäden.

Licht gegen Ausbaubeiträge

Schließlich hatte die Flut 2013 kaum eine Ecke so stark getroffen wie die Kirchstraße und die angrenzenden Wege.

Die Beleuchtung ist grundsätzlich nicht förderfähig, deshalb zahlten die Anwohner dafür Beiträge, erklärt der Stadtsprecher. Erhoben würden die Beiträge aber erst nach Fertigstellung, nicht jetzt schon. Auch der Stadtrat befasst sich in seiner Sitzung am Mittwochabend ab 17 Uhr im Stern noch einmal mit dem Thema. Die Stadträte werden dann über die Vergabe der Bauleistungen im abstimmen.

