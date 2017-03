Das letzte Kufenkurven Das Freitaler Hains rüstet sich für die Sommersaison. Der Winter hat die Bilanz wohl getrübt, ein Radioduo sie dafür aufpoliert.

Anfang November drehte die Eismaschine noch ihre Runden im Freizeitzentrum Hains. Nach dem Wochenende folgt die große Schmelze. © Archiv: Karl-L. Oberthür

Krokusse blühen, der Frost ist fort, die Thermometeranzeige steigt in die Zweistelligkeit: Wenn der Frühling naht, sinkt gleichzeitig die Lust aufs Eislaufen. Das wissen die Mitarbeiter des Freizeitzentrum Hains aus Erfahrung. „Die Leute sind auf Frühling eingestellt. Daher endet nun bald auch die Winter- und Eislaufsaison“, sagt Sprecher Daniel Wirth.

Wer die Schlittschuhe noch nicht eingemottet hat, muss sich sputen: Bis einschließlich Sonntag kann man noch mal auf Kufen durch die Freitaler Außenanlage kurven. Dann wird das Eis im wahrsten Sinne davonlaufen – als Wasser, wenn die Kühlung ausgestellt ist. Da die Saison offiziell erst am Wochenende vorbei ist, hält sich Wirth derzeit noch zurück mit einer Bilanz. Konkrete Besucherzahlen für die Eiszeit im Hains von Oktober bis März liegen noch nicht vor.

Dass der Winter diesmal mit viel Frost und Schnee daherkam, war nicht unbedingt von Vorteil für das Freizeitzentrum im Süden der Stadt. Zwar stieg durch das schneereiche Wetter die Lust auf Wintersport – aber fernab vom Hains. „Wir haben es nach dem Jahreswechsel schon gemerkt, dass viele Leute direkt ins Gebirge gefahren sind“, sagt Wirth. „Speziell im Januar haben wir deshalb einen leichten Besucherrückgang verzeichnet.“

Die Böfis aufs Glatteis gelegt

Die übrigen Monate seien dagegen vergleichbar mit dem Vorjahr gewesen. Auch während der Ferien zog es viele in das Freizeitzentrum. Die Veranstaltungsklassiker wie die Eisdisco und der Eisspeedway hätten ihr Übriges getan. Positiv hebt Wirth die Premiere des Böfi-Curlings mit den komödiantischen Radiomoderatoren Thomas Böttcher und Uwe Fischer hervor. Dabei ließen sie sich als lebendige Curlingsteine übers Eis schieben. „Das war eine tolle Veranstaltung, mal was anderes“, sagt Wirth. Nicht nur die Stimmung auf der Bahn war gut, sondern auch bei den Verantwortlichen: „Das Curling war ein großer Werbefaktor für uns.“

Doch auch ohne eisigen Untergrund können Besucher im Hains draußen Spaß haben. Ab Montag wird die Anlage als Platz für Beachvolleyball, Tennis und Badminton umgebaut. „Viele Helfer werden in kürzester Zeit rund 350 Tonnen Sand ausbreiten und die perfekte Strandatmosphäre zaubern“, stellt Wirth in Aussicht. Tennisspielen wird ab dem 29. März möglich sein. Die Beachvolleyball-Anlage soll spätestens am 1. April öffnen.

Ein Höhepunkt in der Sommersaison wird der Firmen-Beachcup am 25. August sein. Dabei treten Volleyballer in vierköpfigen Mannschaften gegeneinander an. In den Teams muss mindestens eine Frau dabei sein. Die Startgebühr pro Mannschaft beträgt 30 Euro. Im Preis sind aber Verpflegung und die Nutzung der Schwimmhalle mit dabei. „Egal ob Profi oder Hobby-Volleyballer, der Spaß steht bei dieser Veranstaltung im Vordergrund.“

Letzte Eisdisco in dieser Saison: Freitag, 17. März, ab 17 Uhr im Freizeitzentrum Hains, An der Kleinbahn 24. Gespielt werden Hits der 80er, 90er und von heute.

