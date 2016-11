Das letzte Geheimnis der Sächsischen Schweiz Wer ist Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer? Ein Kreativwettbewerb gibt überraschende Antworten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die romantische Sehnsucht nach dem Jenseitigen war Wegbereiter der Mondlandung. So sieht das der Maler Christopher Haley Simpson aus Wehlen. Er kommt immerhin bis nach Bad Schandau. Seine Arbeit wurde mit zwei Übernachtungen in der Elbresidenz prämiert. Weitere Preise waren Tickets für Sandstein und Musik und ein Bildband. © privat Die romantische Sehnsucht nach dem Jenseitigen war Wegbereiter der Mondlandung. So sieht das der Maler Christopher Haley Simpson aus Wehlen. Er kommt immerhin bis nach Bad Schandau. Seine Arbeit wurde mit zwei Übernachtungen in der Elbresidenz prämiert. Weitere Preise waren Tickets für Sandstein und Musik und ein Bildband.

Die Jury (v.li.n.re.): Doreen Wünsche (Mitarbeiterin Tourismusverband Sächsische Schweiz), Domokos Szabó (Geschäftsführer Sächsische Zeitung Pirna), Katja Pinzer-Henning (Leitende Kustodin R.-Wagner-Stätten Graupa), Sara Händler (Leiterin Touristinformation Pirna), Yvonne Brückner (Projektmanagerin Malerweg), René Misterek (Leiter Stadtmuseum Pirna), Christian Schmidt-Doll (Geschäftsführer Kultur– und Tourismusgesellschaft Pirna); nicht auf dem Foto: Malerin Anne Kern.Foto: Norbert Millauer

Wenn die Sächsische Schweiz 80 Millionen Jahre nach ihrer Entstehung, nach unzähligen Abhandlungen und Darstellungen in Wissenschaft und Kunst immer noch ein großes Geheimnis hat, dann ist das dieses: Wen in aller Welt hat Caspar David Friedrich auf seinem Bild „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ verewigt? Auf dem Original von 1818 trägt die Figur einen Gehrock, lockiges Haar und hält einen Wanderstock in der rechten Hand. Zu sehen ist er aber nur von hinten.

Wie aber sieht sein Gesicht aus? Um dieses Geheimnis zu lüften, schrieb der Tourismusverband Sächsische Schweiz einen bundesweiten Kreativwettbewerb aus. Anlass war das zehnjährige Bestehen des Malerwegs, der einige der Lieblingsplätze Friedrichs und weiterer Künstler der Romantik streift. Die Resonanz war überwältigend. Knapp 150 Einsendungen trafen in den vergangenen Monaten in Pirna ein.

Yvonne Brückner, Projektmanagerin für den Malerweg, schwärmt: „Malerei, Grafik, Comic-Art, Collage, Visualisierung, Kalligrafie, Fotografie … Es war wirklich fast alles dabei.“ Ein Teilnehmer produzierte sogar einen Videoclip, um mit allen Spekulationen aufzuräumen. Doch kann man das wirklich? Im Video etwa kommen folgende Persönlichkeiten in die engere Wahl: Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Napoleon – und der Meister selbst. Andere ließen sich vom geschichtlichen Zwängen nicht beirren und entdeckten in dem Wanderer US-Präsident Barack Obama, Sachsens Innenminister Markus Ulbig (immerhin aus Pirna) oder einen Punker, Letzteren zwar ohne Wanderstock, dafür aber mit einer Maus oder Ratte an der Leine. Besonders originell kam der Vorschlag daher, das Gesicht des Wanderers aus handgeschriebenen Namen und Begriffen rund um die Sächsische Schweiz zusammenzusetzen – von „Königstein“ über „Canaletto“ bis hin zu „Malerweg“.

Neben Originalität waren Kreativität und Umsetzung die Kriterien, nach denen eine achtköpfige Jury aus Vertretern der regionalen Kultur-, Medien- und Tourismuswirtschaft ihre Entscheidung traf.

Unter den fünf Gewinnermotiven befindet sich das von der Raumfahrt inspirierte Bild des Wehlener Malers Christopher Haley Simpson. Auch er tat sich schwer damit, das wahre Gesicht des Wanderers zu zeigen. Er sagt: „Es ist unwichtig und sogar störend, wenn der Wanderer ein Gesicht bekommt.“ Das Original verkörpere die Sehnsucht nach dem Jenseitigen, was letztlich auch viel später zur Mondlandung geführt habe. Wohl wird man also damit leben müssen, dass das Geheimnis des Wanderers nie vollständig gelüftet wird. Dafür kann aber jeder Gast die Geheimnisse des Malerweges für sich entdecken.

Bilder aus dem Wettbewerb sollen im Sommer 2017 in Pirna an verschiedenen Orten gezeigt werden. Eine Kostprobe gibt es auch hier.

