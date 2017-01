Das letzte der alten Geschäfte an der Görlitzer Straße Die SZ erinnert an Gebäude und Menschen, die jeder kennt, aber nicht mehr da sind. Heute: Die Weinau-Drogerie in Zittau.

zurück Bild 1 von 2 weiter Früher....Bärbel Ohmann mit ihren Eltern vor der Weinau-Drogerie, ... © Privat Früher....Bärbel Ohmann mit ihren Eltern vor der Weinau-Drogerie, ...



In ihrem Viertel war sie eine regelrechte Institution. Bis die Weinau-Drogerie 1992 als letztes Geschäft auf der Straße aufgegeben wurde, war sie Treffpunkt für das „Weinau-Viertel“ und die umliegenden Dörfer, erinnert sich die letzte Eigentümerin Bärbel Ohmann. „Manche Stammkunden gehörten praktisch zum Inventar“, schreibt sie in einem Brief an die SZ. Doch sie waren nicht nur ein Treffpunkt für die Kunden.

Bei ihnen habe es praktisch alles gegeben, ob nun Schlämmkreide, Gips, Firnis, Salmiakgeist, Bleichwasser, Salzsäure oder Sichelleim. Letzerer wurde damals aus einem großen Holzfass abgefüllt, so wie die meisten Waren noch lose verkauft und abgewogen wurden. Die Familie rührte Lack- und Fußbodenfarbe zusammen, mixte Einreibungen, Rosenwasser zum Stollenbacken und Borwasser für die Augen. Später erledigten sie auch Film- und Fotoarbeiten.

Der Laden begleitete Bärbel Ohmann seit ihrer Kindheit. Ihr Vater Walter Schulz kaufte das Geschäft von Curt Kopprasch aus Poritsch (heute Porajów) und erhielt 1938 die Gewerbegenehmigung. Zwei Jahre später wurde er zum Militär eingezogen und ihre Mutter musste den Laden schließen. Sie eröffnete ihn erst wieder ein Jahr nach dem Krieg und betrieb ihn zunächst mithilfe der Tochter. In dieser Zeit gab es jedoch kaum Waren und diese wenigen gab es nur aus einer Art „Zentrallager“. Sie hatten jedoch aus auch einiges ihrem eigenen Lager gerettet.

1948 kehrte der Vater aus englischer Gefangenschaft zurück und arbeitete sofort wieder im Laden mit. Er war sehr geschickt und stellte zum Beispiel selbst Baumkerzen her. Das Wachs bekam er von den Kunden. Die brachten ihm gesammelte Wachsreste in kleinen mit Namen beschrifteten Tüten.

1956 begann Ohmann bei ihrem Vater eine dreijährige Lehre zur Drogistin. Sie blieb jedoch nicht im Geschäft, sondern erlernte einen zweiten Beruf, den sie bis Ende 1983 ausübte. Ihr Vater betrieb die Weinau-Drogerie bis zum Alter von 73 Jahren. 1984 übergab er sie an seine Tochter. Nachdem Ende der 90-iger Jahre alle Mieter des Hauses ausgezogen waren, wurden die baugleichen Häuser an der Görlitzer Straße 32 - 40 umfangreich saniert, mit grünen Fassaden versehen und die darin befindlichen ehemaligen Geschäfte zu Wohnungen ausgebaut. Die „Weinau-Drogerie“ war somit nach dem Bäcker, Fleischer, Friseur, Schuster, Molkereiladen, Kohlehandel, Grabmalkunst-Steinmetz, zwei Lebensmittelgeschäften und einem Gemüseladen das letzte Geschäft auf der Görlitzer Straße, das aufgegeben wurde.

zur Startseite