Das letzte Bild vom Mast Mehrere Grundstücke in Reinhardtsgrimma haben neue Stromleitungen bekommen. Davon profitieren nun auch die Nachbarn.

Der Mast am historischen Gerätehaus in Reinhardtsgrimma ist Geschichte. Die Enso hat investiert und konnte die Oberleitungen gegen Erdkabel austauschen. © Egbert Kamprath

Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Bauabschnitte zwei und drei der Reinhardtsgrimmaer Ortsdurchfahrt in der kommenden Woche asphaltiert werden. Das sagte Reinhardtgrimmas Ortsvorsteher Jochen Liebe (CDU) unter Berufung auf die Bauleitung. Demnach sei geplant, dass die Straße zwischen der Lockwitzbrücke und der Kreuzung und sowie die Kreuzung selbst am 15. und 16. Dezember asphaltiert wird.

In den letzten Tagen wurde eines der Hindernisse beseitigt. Denn bis zum vergangenen Donnerstag stand den Bauleuten noch ein Betonmast im Weg. Dieser gehörte dem Energieversorger Enso, der über diesen mehrere Grundstücke über Oberleitungen mit Energie versorgte. Damit der Mast abgebaut werden kann, wurden neue Erdkabel gelegt und neue Schaltkästen errichtet. „Am Donnerstag wurden diese Anlagen in Betrieb genommen“, sagt Liebe, der einer der Betroffenen ist. Deshalb konnte der Mast abgebaut werden. Das dürften viele begrüßt haben. Denn damit wurde das Ortsbild an dieser Stelle aufgewertet. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in diesem Teil des Dorfes erfolgt in fünf Abschnitten. Der erste, am Abzweig nach Hausdorf, wurde bereits fertiggestellt.

Nach der Winterpause sollen die noch ausstehenden zwei Abschnitte fertiggestellt werden. Im August des kommenden Jahres soll der rund 1,2 Millionen Euro teure Ausbau beendet sein.

