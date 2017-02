Das letzte Bier im Gasthaus Seifersdorf Ein Anlaufpunkt für Bimmelbahnfahrgäste schließt. Damit verschwindet auch eine Spezialität aus der Region.

Günter und Renate Pfitzner stehen hier am Tresen vom ehemaligen Gasthaus Seifersdorf. Sie haben das Haus 1996 eröffnet und hören jetzt aus Altersgründen auf. Das Haus wird künftig als Wohnhaus genutzt. Damit hat der Ort Seifersdorf das letzte Gasthaus verloren.

Bevor Renate und Günter Pfitzner hier das „Gasthaus Seifersdorf“ eingerichtet haben, war in dem Haus ein Geschäft. Inzwischen ist auch die Gaststätte schon wieder Geschichte. Die Leuchtreklame ist abgebaut. Es wird zum Wohnhaus.

Bevor Renate und Günter Pfitzner hier das „Gasthaus Seifersdorf“ eingerichtet haben, war in dem Haus ein Geschäft. Inzwischen ist auch die Gaststätte schon wieder Geschichte. Die Leuchtreklame ist abgebaut. Es wird zum Wohnhaus.

Wieder schließt eine Gaststätte. Vergangene Woche haben Renate und Günter Pfitzner das „Gasthaus Seifersdorf“ ausgeräumt und am Wochenende das Haus an die neuen Eigentümer übergeben. Eine junge Familie aus Dresden zieht dort ein, die es aber nicht mehr als Gaststätte nutzt, sondern als Wohnhaus.

„Wir haben seit Jahren dort unsere Ortschaftsratssitzungen veranstaltet und bedauern die Schließung sehr“, sagt Ortsvorsteher Uto Böhme (Wählergemeinschaft) zu dieser Entwicklung. Damit schließt das letzte Gasthaus im Ort Seifersdorf. Die Gaststätte Weißeritztal ganz unten in Seifersdorf hat schon vor vielen Jahren geschlossen und steht seitdem leer. Um das ehemalige Erbgericht gegenüber von der Kirche steht es auch nicht besser. Hier stürzt inzwischen das Gebäude langsam ein.

So haben Renate und Günter Pfitzner das einzige Gasthaus im Ort. Doch damit ist es jetzt auch vorbei. Sie schließen ihre Gaststätte aus Altersgründen. Sie hätten es gerne gesehen, wenn jemand das Haus weitergeführt hätte. Pfitzners haben zwei Jahre mithilfe eines Maklers nach einem neuen Eigentümer gesucht. Ihre Kinder haben selbst ein Haus, und die Enkel sind noch nicht so weit, dass sie hätten einsteigen können. Es hat sich einfach kein Gastronom gefunden, der das Haus übernehmen wollte. „Geguckt haben viele.“ Doch es ist schwierig, Nachfolger für Gaststätten zu finden.

Renate und Günter Pfitzner stammen aus Dipps. Beide haben ihr Berufsleben im Handel begonnen und sind Ende der 1980er-Jahre in die Gastronomie gewechselt, damals auf dem Campingplatz Paulsdorf. Mit der Wende ging das zu Ende, und sie haben für sieben Jahre die Bahnhofsgaststätte in Kipsdorf übernommen.

Bald haben sie sich nach etwas Eigenen umgesehen. Dabei wurden sie in Seifersdorf fündig. Das Gebäude in der Ortsmitte war zwar vorher ein Gemüsegeschäft gewesen. Aber es hat sich für den Betrieb einer Gaststätte geeignet. 1994 haben Pfitzners das Anwesen gekauft und mit viel Eigenleistung umgebaut, bis sie 1996 eröffnen konnten. Dabei brachten sie eine Spezialität mit, mit der sie schon in Kipsdorf begonnen hatten. Das Gasthaus Seifersdorf hatte Pferdefleisch im Angebot. „Wir hatten einmal eine Anzeige in der Sächsischen Zeitung gesehen: Suche Weiterverkäufer für Pferdefleisch“, erinnert sich Renate Pfitzner. Die Annonce kam von einem Pferdemetzger aus Bayern, von dem Pfitzners seitdem Waren bezogen haben, zum Weiterverkauf und für ihre Gasthausküche. „Deswegen sind viele Gäste zu uns gekommen“, sagt Renate Pfitzner.

Aber Seifersdorf ist auch eine Station an der Weißeritztalbahn. Daher konnte das Gasthaus Seifersdorf Freital und Dresden zu seinem Einzugsgebiet rechnen. Viele Wanderer und Ausflügler, die durch den Rabenauer Grund kamen oder mit der Bahn unterwegs waren, kehrten hier ein. Auch Dauercamper von der Talsperre Malter haben sich hier versorgt. Es gab bürgerliche Küche und große Portionen zu moderaten Preisen. „Wir haben viel Catering gemacht bei Veranstaltungen im Ort“, erinnert sich Frau Pfitzner. Auch bei traurigen Anlässen halfen sie, die Gäste zu versorgen. Oft waren Beerdigungsgesellschaften zu Gast, da gegenüber der Friedhof liegt. Dafür haben sie sogar an Ruhetagen geöffnet.

Renate Pfitzner sagt: „Ich gebe das alles ungern auf. Es tat mir in der Seele weh, dass ich für Himmelfahrt beispielsweise eine Reihe Absagen machen musste.“ Dennoch sind die Wirtsleute froh, dass sie einen Käufer gefunden haben und sie damit in den Ruhestand gehen können.

