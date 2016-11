Das Leiden in Aleppo nimmt kein Ende Der Ostteil der syrischen Stadt wird pausenlos bombardiert. Den Bewohnern fehlt alles, was man zum Überleben braucht.

Leben in den Trümmern von Aleppo: Die belagerte Stadt könnte bald von den Regierungstruppen wiedererobert werden. Die Führung um Staatschef Assad nutzt den politischen Wechsel in Washington, um Fakten zu schaffen. © Getty Images/Anadolu

Der Kampf um Aleppo steht vor der Entscheidung. Mitte Juli gelang es den syrischen Regierungstruppen zum ersten Mal seit 2012, den Ostteil der Aufständischen zu umzingeln und vom Nachschub aus der Türkei abzuschnüren. Seitdem wird die Enklave mit ihren 250 000 Bewohnern – abgesehen von kurzen Feuerpausen – aus der Luft rund um die Uhr bombardiert. Die Weißhelme zählten allein in den vergangenen acht Tagen 490 Luftangriffe. Nach ihren Angaben wurden 300 Menschen getötet und 820 verletzt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Assads Truppen Aleppo erobern?

Anfang der Woche drangen Regierungstruppen erstmals in das zentrale Rebellenviertel Masaken Hanano vor. Sie versuchen damit, den Osten der Stadt in zwei Teile zu zerschneiden. Die zivilen Bewohner, darunter etwa 100 000 Kinder, rechnen mit dem Schlimmsten. Uno-Nothilfekoordinator Stephen O’Brien bezeichnete die Lage vor Ort als „kaum noch überlebbar“. Viele Familien versuchen momentan, sich in anderen Stadtvierteln in Sicherheit zu bringen, die weniger stark unter Beschuss liegen. Der Syrien-Vermittler der Uno, Staffan de Mistura, befürchtet einen Kollaps von Aleppos Osten noch vor Weihnachten.

Was würde ein Sieg in Aleppo für Staatschef Assad bedeuten?

Für Bashar al-Assad und seine Verbündeten Russland und Iran wäre dies der seit Jahren wichtigste Erfolg gegen die Rebellen. Doch mit einer Einnahme der Stadt wären die Kämpfe wahrscheinlich nicht beendet. Ein Teil der etwa 5 000 bis 6 000 bewaffneten Rebellen könnte sich weiter in den Wohnvierteln verschanzen. Die meisten der 250 000 Bewohner aber werden versuchen, irgendwie aus der Stadt zu entkommen – entweder in die Türkei oder in die kurdischen Gebiete. Syrien-Vermittler de Mistura versuchte am Wochenende, Syriens Führung zu einer humanitären Pause zu bewegen. Außenminister Walid Muallem wies das zurück. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf dem Uno-Diplomaten sogar vor, eine Friedensregelung zu sabotieren.

Wie ist die Lage der Menschen im eingekesselten Ostteil?

Ihre Situation ist total verzweifelt. Alle acht Krankenhäuser im Ostteil der Stadt sind zerbombt und außer Betrieb. Die Vorräte an Lebensmitteln, Sprit und Medikamenten sind aufgebraucht. Seit vier Monaten können die umzingelten Stadtteile nicht mehr von außen versorgt werden. Für Syriens Führung ist das Aushungern und Bombardieren aufständischer Wohnbezirke die wichtigste Strategie in dem bald sechsjährigen Bürgerkrieg. Uno-Helfer schätzen, dass derzeit etwa eine Million Syrer auf diese Weise zur Kapitulation gezwungen werden sollen. In Flugblättern wurde den Rebellen vorgeworfen, Vorräte zu horten und die Bewohner mit Waffengewalt an der Flucht zu hindern. Die Aufständischen werden aufgefordert, sich zu ergeben, den Zivilisten wird angeboten, sie könnten sich über Fluchtkorridore in den vom Regime kontrollierten Westteil Aleppos in Sicherheit bringen. Nach Angaben der in London ansässigen „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ wollen etwa 100 Familien in den von Kurden kontrollierten Stadtteil Sheikh Maqsud im Westen fliehen, wurden jedoch bisher durch Gefechte im Bereich des Korridors daran gehindert.

Wie verhält sich der Westen?

Weder Europa noch die USA sind bisher bereit, in Aleppo militärisch einzugreifen. US-Präsident Barack Obama erklärte, er sehe die nahe Zukunft Syriens „nicht sehr optimistisch“. Die Uno-Botschafterin der USA, Samantha Power, verlas bei der letzten Sitzung des Weltsicherheitsrates die Namen syrischer Generäle, die sie für die Angriffe verantwortlich macht. Sie drohte, man werde alle zur Verantwortung ziehen. Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump lässt bisher keine klare Strategie für Syrien erkennen. Assad will das Vakuum in Washington offenbar nutzen, um vor Trumps Amtseinführung am 20. Januar Fakten zu schaffen.

Frankreich lud alle westlichen Länder und die Golfstaaten, die die moderaten Rebellen unterstützen, für Anfang Dezember zu einem Treffen nach Paris ein. „Es ist dringend an der Zeit, dass wir reagieren“, sagte Außenminister Jean-Marc Ayrault.

