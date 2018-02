Handball – Bezirksliga Männer Das leichteste Spiel der Saison Bezirksmeister VfL Waldheim 54 II unterliegt seinem designierten Nachfolger, Lok Leipzig Mitte II. Überrascht hat das niemanden.

Der Waldheimer Thang Tran Xuan versucht, sich gegen die Leipziger Deckung in Szene zu setzen. © Dietmar Thomas

Während fast alle anderen Handballmannschaften in Sachsen aufgrund der beginnenden Winterferien bereits spielfrei hatten, mussten die Waldheimer Reservemänner aufgrund der 13er-Staffel im Ligawettbewerb auf eine solche Spielpause verzichten. Dabei stand für den amtierenden Bezirksmeister die leichteste Partie des Jahres auf dem Spielplan. Gegen den am grünen Tisch zusätzlich in die Staffel eingeordneten Staffelkrösus SV Lok-Mitte Leipzig II mussten die Zschopaustädter auf das Parkett. Der spielt ohne Verlustpunkte in einer eigenen Liga.

Die Rollen waren also klar verteilt. Bei den Gastgebern startete zunächst die komplette ehemalige A-Jugend, während alle erfahrenen Akteure auf der Bank Platz nahmen. Dieser überraschende Plan ging zunächst auf. Der VfL agierte gleichwertig (8:10/20.). Erst danach lösten die Gäste die Handbremse und gaben zehn Minuten Vollgas. Das wurde mit einer klaren Führung zur Halbzeit belohnt. Im zweiten Abschnitt durften sich die etablierten Spieler gegen die Leipziger Übermacht versuchen. Auch ihnen gelang es, dem Favoriten zunächst Paroli zu bieten und gleichwertig zu sein (16:26/49.). Wie im ersten Durchgang zog der SV nun nochmals das Tempo an und machte Ernst. Logischerweise wuchs daraufhin der Vorsprung bis zum Schlusssignal wieder an. Am Ende kamen die Zschopaustädter mit 15 Treffern Differenz mächtig unter die Räder. Aber diese Erfahrung teilen mit ihnen auch die anderen zwölf Teams der Liga.

In einem weiteren Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt reiste der SV Leisnig 90 zum Tabellenletzten VfB Eilenburg. Das Ziel nach den letzten verlorenen Partien konnte für den Drittletzten nur Auswärtssieg lauten. Entsprechend eingestellt gingen die Bergstädter mit ordentlich Kampfgeist in die Partie. Anfänglich lagen sie gleichauf mit ihren Kontrahenten. Nach dem 11:11 konnten sich die Gastgeber jedoch etwas absetzen und so lagen die Eilenburger nach 30 Minuten auch mit 15:12 vorn.

In der zweiten Hälfte gelang es den Leisnigern, den Rückstand aufzuholen. Es begannen spannende Minuten, in denen die Führung immer wieder wechselte. Nach dem Zwischenstand von 20:20 zog Eilenburg dann jedoch an den Leisnigern vorbei und baute den Vorsprung aus. Den Bergstädtern gelang es bis zum Ende der Partie nicht noch einmal, einen Ausgleich zu werfen. Damit fuhr die Leisniger SV-Mannschaft erneut mit einer Auswärtsniederlage nach Hause. Dadurch liegen sie nur noch auf dem drittletzten Tabellenplatz und haben zum sicheren Ufer bereits drei Punkte Rückstand. (DA/hm/emm/dwe)

