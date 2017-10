Das Leben eines Verkäufers Axel Henschel setzt in der Kundenberatung auf seine Offenheit und Neugier. Die SZ hat ihn im Medimax begleitet.

Axel Henschel ist Verkäufer für Telefon und Mobilfunk im Medimax im Riesapark. © Sebastian Schultz

Gerade erst hat Axel Henschel einem Kunden ein neues Smartphone verkauft, da wartet schon das nächste Problem. Ein älteres Ehepaar sucht einen Adapter, um Fotos vom Handy auf den Computer zu übertragen. Henschel merkt sofort, dass es einen solchen Adapter nicht gibt, fragt aber nach dem Drucker der Kunden und hat gleich einen Ratschlag zur Hand. „Für diese Marke gibt es eine App, um die Bilder direkt vom Handy auszudrucken“, erklärt er, während er in weißem Hemd und schwarzer Jeans lässig an seinem Tisch lehnt. Zufrieden verlassen die Kunden den Laden.

Zehn bis dreißig solcher Gespräche führt Axel Henschel täglich, besonders am Freitag, Sonnabend und Montag haben er und seine Kollegen im Medimax im Riesapark kräftig zu tun. Als Verkäufer in der Mobilfunkabteilung muss Henschel dabei vor allem Fragen zu Mobil- und Festnetztelefonen beantworten, Verträge abschließen und Schäden an den Geräten begutachten. „Ab und an kommt es auch vor, dass ein Kunde denkt, sein Gerät sei kaputt, obwohl es nur nicht richtig eingestellt ist“, sagt Henschel mit einem Lächeln im Gesicht. „Doch wirklich absurde Anliegen gibt es für mich nicht. Immerhin kommen die Kunden zu uns, weil sie uns vertrauen.“

Die Kunden spielen generell eine große Rolle in Henschels Tagesablauf. Nachdem er sich morgens seinen Kaffee gegönnt und den Computer hochgefahren hat, checkt er zuerst seine E-Mails und plant seine Tagesziele. Und dann kommen auch schon die ersten Kunden. Stress macht sich der 31-Jährige dabei nicht. „Jeder Kunde bekommt die Zeit, die er braucht“, sagt Henschel. „Natürlich müssen wir die Kunden hintereinander weg beraten, damit keiner zu lange warten muss. Doch ein gutes Beratungsgespräch braucht seine Zeit.“ Und wenn gerade bei den Haushaltswaren kein Kollege vor Ort ist, ein Kunde sich aber schon die Beine in den Bauch steht, hilft Henschel auch dort aus. „Selbstverständlich hat jeder sein Steckenpferd, aber mein Arbeitsplatz ist nicht nur auf eine Abteilung begrenzt, sondern umfasst den ganzen Markt.“

Axel Henschel, der aus der Informatik kommt, zwei Jahre die Welt bereist und anschließend ein Jahr in der Produktion eines Wurstfabrikanten in Berlin gearbeitet hat, ist Verkäufer mit Leib und Seele. Ausgebrochen ist das Verkaufsfieber, als ihn 2006 das Heimweh packte und er eine Stelle bei einem Mobilfunkanbieter in Oschatz annahm. Nach einigen Arbeitgeberwechseln landete er schließlich 2013 bei Medimax im Riesapark. Doch schon ein Jahr später zog es ihn mit seiner damaligen Lebensgefährtin nach Schwäbisch Hall, 2017 kehrte er dann wieder in die Heimat zurück zu Medimax. „Und hier gehe ich jetzt auch nicht mehr weg“, versichert der 31-Jährige. Viel zu gern knackt Axel Henschel auch die Kunden, die „nur mal schauen“ wollen. Gleich mehrmals an diesem Sonnabendvormittag erzählen Kunden doch noch, was sie suchen, obwohl sie zuvor abgeblockt hatten. „Ein guter Verkäufer muss bestimmt, aber stets offen und freundlich auftreten“, meint Henschel.

Wenn der Besucherstrom vom Morgen nachlässt, gönnen sich die Verkäuferinnen und Verkäufer des Medimax auch mal eine Pause im Ruheraum. Dort entspannt Henschel und wertet bei Essen und Trinken mit seinen Kollegen erfolgreiche und weniger erfolgreiche Verkaufsgespräche aus. „Wir alle können voneinander lernen.“ Um stets auf dem Laufenden zu sein, informieren er und seine Kollegen sich in der Fachpresse, probieren verschiedene Geräte selbst aus, nehmen an Schulungen teil oder studieren Informationshefte. Doch Henschel hält sich deshalb auch in seinem Fachgebiet nicht für einen Allwissenden. „Jeder hat seine Geräte, bei denen er ein absoluter Experte ist. Doch keiner kann alles wissen. Aber das ergänzt sich innerhalb unseres Teams sehr gut.“

Dieses Wissen wird erfahrungsgemäß nachmittags noch einmal auf die Probe gestellt, dann kommen erneut reichlich Kunden in den Markt. Wenn Axel Henschel auch die letzte Beratung geschafft hat und am Abend die Arbeitskleidung ablegt, steht die Kundenzufriedenheit für ihn an oberster Stelle. „Wir leben nicht vom Einmalgeschäft, sondern vom Folgegeschäft. Die Kunden müssen zufrieden sein, damit sie wiederkommen und ich mein Brot verdienen kann.“

