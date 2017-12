Das Leben eines Menschen ist das beste Geschenk Einem schweren Schicksalsschlag entging der Sohn von SZ-Leserin Andrea Kühnel aus Zittau, die sich in diesem Brief bei den Ärztinnen bedankt:

Ein Dankeschön für ihre Arbeit überbrachte Tim Kühnel mit seiner Mutter Andrea auf der Kinderstation des Zittauer Krankenhauses. Chefärztin

Dr. Heike Reck (li.) und Oberärztin Angela Oertner nahmen die Blumen dankend entgegen. © Matthias Weber

Am 10. Januar dieses Jahres war plötzlich nichts mehr, wie es vorher war. Eine einfache Erkältung hatte schwere Folgen für unseren Tim. Einem kurzen Weg in das Klinikum folgte schnell die richtige Diagnose. Und wie sich herausstellte, war das lebensrettend für unseren Jungen! Per Hubschrauber ging es in die Uniklinik nach Dresden. Es folgte eine schwere Operation am Gehirn und stundenlanges Bangen ... Nach der OP konnte Tim nicht mehr sprechen und war halbseitig gelähmt. Eine zweite OP war notwendig. Doch danach ging es mit unserem Tim mit jedem Tag bergauf. Er konnte und wollte nicht akzeptieren, dass er nicht mehr sprechen kann. Unser Junge kämpfte sich wie ein Löwe zurück, übte jeden Tag, bis die Sprache langsam wiederkam, und auch die Lähmung ging nach und nach wieder zurück. Er war schon beim Fußball ein Kämpfertyp , das hat ihm sehr geholfen. Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde waren immer für ihn da, auch das hat ihm viel Kraft gegeben. Nach der Reha konnte er endlich langsam wieder zur Schule gehen, hatte viel nachzuholen. Aber er ist wieder ganz gesund und nur das zählt. Auf diesem Weg möchte sich die gesamte Familie bei den beiden Medizinerinnen des Klinikums Oberlausitzer Bergland in Zittau, namentlich Chefärztin Dr. Heike Reck und Oberärztin Dr. Angela Oertner, für ihr schnelles Erkennen und Handeln herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen, Ihren Kollegen und Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest, vor allem Gesundheit. Das Leben eines Menschen ist das kostbarste Geschenk.

